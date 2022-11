Il vincitore di Tale e quale show 2022 è stato proclamato. Negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma il settimo appuntamento del talent condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 11 novembre alle 21.25 su Rai 1.Una puntata che ha proclamato il ‘Campione di Tale e Quale Show 12’. I migliori protagonisti della dodicesima edizione sfideranno i migliori dell’undicesima nel torneo dei campioni che sarà trasmesso venerdì 18 novembre: in palio in quel caso ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2022”.

Anche questa volta è stato fondamentale dare ancora una volta prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Il vincitore di Tale e quale show 2022 è Antonino Spadaccino, il cantante vincitore della quarta edizione di Amici, il talent show Amici di Maria De Filippi dove si è classificato primo, vincendo anche il premio della critica.

La giuria del talent condotto da Carlo Conti composta dal severo Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e i giurati imitatori che si sono alternati nel corso delle sette puntate della trasmissione di Rai Uno, non hanno avuto dubbi: il vincitore di Tale e quale show 2022 è Antonino Spadaccino.

Dopo sette puntate il cantante 39enne di Foggia, con 414 punti, è salito sul gradino più alto del podio. Il vincitore di Tale e quale show 2022 ha terminato l’avventura con una straordinaria esibizione di Riccardo Cocciante, aggiudicandosi, nella settima puntata, il secondo posto con ‘Se stiamo insieme’. Il percorso del cantante all’interno del talent di Carlo Conti è stato strabiliante. Dalla vittoria della prima puntata con ‘T’innamorerai’ di Marco Masini, Antonino Spadaccino ha sempre convinto giuria e pubblico ed è stato decretato il vincitore di Tale e quale show 2022.

Una canzone dedicata all’amore dei genitori di Antonino ❤️ Rivedi l’esibizione di Antonino che interpreta Riccardo Cocciante qui 👉 https://t.co/p6yCLxPyuK#taleequaleshow @antoninomusic pic.twitter.com/QruEFVL0ZG — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

Durante la seconda puntata aveva cantato ‘Leave The Lighit On’ di Tom Walker. Antonino aveva vinto anche la quinta puntata con l’interpretazione di Loredana Berté in ‘Cosa ti aspetti da me’. Il vincitore di Tale e quale show 2022 aveva interpretato Fausto Leali e Rod Steward. Bella l’imitazione di ‘Talking to The Moon’ di Bruno Mars.