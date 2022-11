Importante novità sul futuro di Carlo Conti. La Rai ha preso una decisione sul conduttore televisivo, alla luce di quanto successo nelle ultime settimane. Lui è infatti stato protagonista con Tale e Quale Show e la tv pubblica italiana ha preso atto dei risultati raggiunti e ha fatto una scelta ben precisa. Manca l’ufficialità, ma il sito TvBlog ha appreso in anteprima qualcosa di veramente importante, con i telespettatori che indubbiamente non potevano aspettarselo. Ma si è trattato di una cosa inevitabile.

Dunque, il domani di Carlo Conti sarebbe già stato deciso. La Rai sta per assumere una decisione fondamentale e interessante. A proposito di Tale e Quale Show, nell’appuntamento conclusivo Loretta Goggi si è commossa. Francesca Alotta al torneo dei campioni nei panni della celebre Mia Martini in “Gli uomini non cambiano”, brano noto a tutti per musicalità coinvolgenti e un testo da brividi. Applausi sentiti dopo un’esibizione emozionante della concorrente, ma il pensiero di Loretta Goggi non poteva che andare alla cara amica venuta a mancare nel 1995.

Carlo Conti, la Rai ha preso una decisione su Tale e Quale Show

Ci sono stati grossi risultati ottenuti da Carlo Conti, infatti la Rai ha preso una decisione rilevante su Tale e Quale Show. Il programma ha collezionato settimana dopo settimana dei dati relativi agli ascolti televisivi davvero rilevanti e quindi c’è volontà di sfruttare questa scia positiva anche nei prossimi mesi. Si sapeva già che ci sarebbero state una puntata l’11 dicembre dedicata al Natale e poi la sfida tra Nip a gennaio.

Stando a quanto fatto trapelare da TvBlog, ci saranno anche due puntate di Tale e Quale Show in attesa del Festival di Sanremo, infatti il programma si chiamerà Tale e Quale Show a Sanremo salvo ulteriori cambiamenti. Inoltre, sono venuti i fuori i nomi di coloro che prenderebbero parte a questa trasmissione: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Valeria Marini, Paolo Conticini, Gilles Rocca, Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Valentina Persia, Rosalinda Cannavò, Alba Parietti e infine Andrea Dianetti.

A Tale e Quale Show speciale Sanremo dovrebbero anche esserci i Gemelli di Guidonia ed Antonino Spadaccino. Quest’ultimo sarebbe maggiormente in forse per una motivazione importante, visto che potrebbe essere uno dei concorrenti dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo.