Loretta Goggi, commozione nello studio di Tale e Quale Show. Accade dopo l’esibizione di Francesca Alotta che ha interpretato il brano “Gli uomini non cambiano” della celebre cantautrice italiana Mia Martini, venuta a mancare nel lontano 1995 a causa di un arresto cardiocircolatorio. Loretta Goggi si lascia trasportare dall’emozione e commuove il pubblico del programma.

Loretta Goggi si commuove in diretta tv davanti alle telecamere di Tale e Quale Show. Francesca Alotta al torneo dei campioni nei panni della celebre Mia Martini in “Gli uomini non cambiano”, brano noto a tutti per musicalità coinvolgenti e un testo da brividi. Applausi sentiti dopo un’esibizione emozionante della concorrente, ma il pensiero di Loretta Goggi non poteva che andare alla cara amica venuta a mancare nel 1995.

Loretta Goggi si commuove in diretta tv davanti alle telecamere di Tale e Quale Show: il ricordo di Mia Martini

Loretta Goggi con microfono in mano non poteva che ricordare commossa la cantautrice in un momento che ha segnato la sua vita e carriera: “Mia non andava più in nessun programma televisivo dopo tutto quello che era successo, le storie che avevano inventato su di lei… veniva solo da me, nella mia trasmissione “Via Teulada 66”. Loretta Goggi poi aggiunge: “Questa esibizione mi ha fatto tornare a quegli ani”, per poi lasciarsi andare alla forte emozione dei ricordi fino ad avere le lacrime agli occhi. Un racconto che ha commosso anche tutti i presenti, Alotta inclusa. (“No Carlo, ti prego”. Tale e Quale, Loretta Goggi crolla e scoppia in lacrime).

“Mia è stata ospite nel mio programma, è stata lì un’intera settimana, siamo anche uscite insieme. La sua sofferenza per tutto quello che ha passato è stata quasi insopportabile” .“Nonostante il suo dolore, era talmente tanta l’anima che aveva dentro di sé, che è riuscita a vincere qualsiasi…”, ha aggiunto la giurata con un filo di voce che poi ha strozzato del tutto. Un momento televisivo coinvolgente e denso di partecipazione e Carlo Conti che ha provato a completare la frase della collega.

“Ha superato qualsiasi follia e pregiudizio”. E asciugandosi gli occhi a quel punto Loretta Goggi ha aggiunto: “Ha superato qualunque stupidaggine”. “Si, qualunque chiacchiera” ha ribadito Carlo.“Questo è il mio ricordo di Mimì. Complimenti a Francesca che questa sera l’ha riproposta in maniera eccezionale”, ha poi concluso la giurata tra gli applausi del pubblico.