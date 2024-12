Helena Prestes si sbilancia sul coinquilino. Alla fine la modella è crollata e ha confessato quello che tutti, più o meno, avevano ormai capito da tempo. Quando il Grande Fratello è iniziato Helena si è avvicinata a Lorenzo Spolverato. Tra abbracci e complicità si pensava potesse nascere qualcosa di importante tra i due. Ma il modello ha poi iniziato una storia con Shaila e con la brasiliana è rimasto tutto in sospeso.

Con il passare delle settimane Helena ha più volte manifestato il suo interesse per Javier. Tuttavia recentemente il pallavolista argentino ha iniziato a flirtare con Chiara Cainelli. Nella giornata di ieri, 15 dicembre, i due dopo giorni di chiacchierate e sguardi complici si sono abbracciati a letto. Ed Helena si è ingelosita, prima guardandoli torva dall’altra stanza e poi esprimendo tutta la sua amarezza.

Helena gelosa di Chiara, poi arriva la dichiarazione per Javier

In confessionale Helena ha affermato: “Sono gelosa, ho un fuoco dentro. Parla troppo con lei“, riferendosi ovviamente a Javier e Chiara. E dire che Javier è stato chiaro in diverse occasioni. Per lui non ci può essere niente più dell’amicizia con Helena. Quando quest’ultima gli ha manifestato la sua gelosia lui ha ribattuto: “Se lei vuole un rapporto un po’ più intimo, io non posso fare qualcosa che non voglio“.

Nel daytime del 16 dicembre, poi, Helena Prestes è stata ancora più esplicita, suscitando numerosi commenti nel pubblico: “Io l’avrei già baciato, quindi dato che ammetto questo devo veramente mettere un freno a certe cose perché inizio a viaggiare con la testa”. E ancora: “Io lo desidero proprio, tutto il tempo, non è un gioco per me. Ho paura di ferirmi”.

🔴 Helena si sbilancia totalmente su Javier! Immagini andate in onda nel daytime di questa mattina.#GrandeFratello pic.twitter.com/QmgVIsqk5T — GF NEWS (@GF_news_) December 16, 2024

Ecco quindi che i telespettatori hanno reagito a queste parole: “Si è sbilanciata totalmente”, “Le è andata male anche questa volta”, “Vuole a tutti i costi una storiella“, “Javier è sempre stato chiaro con lei”, “Non ha fatto nulla di male” e ancora “Non doveva sbilanciarsi così perché questo materiale poi le si ritorce contro. La gente pensa che sia volubile”.

