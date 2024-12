“Stai attento a Helena, io te lo posso dire”. Grande Fratello, Lorenzo avvisa Javier: “Salvati”

Nella casa del Grande Fratello le lacrime di Helena hanno colpito tutti. Il suo pianto disperato ha spinto molti concorrenti ad avvicinarsi per confortarla. Sui social i commenti si sono sprecati. “Javier ha giocato sporco. Ora non iniziate a dire che ha sempre messo in chiaro che era in amicizia e basta. La puntata della prova bacio piscina lo ha detto con la sua solita arroganza da diretta televisiva, poi ha tenuto la parola e confermato che non voleva andare oltre, poi dopo qualche giorno si riavvicina ad Helena”.

Non tutti la pensano così. Il primo è Lorenzo Spolverato che ha avuto un confronto con Javier Martinez dentro la sauna. Lorenzo, per prima cosa, ha voluto fare luce sul rapporto che si era venuto a creare tra Helena ed il pallavolista. Ha chiesto: “Ma tu sei sicuro di averle detto chiaramente che siete solo amici?”.





Grande Fratello, Lorenzo avverte Javier: “Attento a Helena”

“Sì, più volte”, ha risposto Javier. Poi Lorenzo è passato all’attacco, dicendo la sua: “Ok, devi sapere che lei ha frainteso i tuoi abbracci. Tu glieli dai come amico, come fai anche con Mariavittoria, ma per Helena sono un appiglio per sperare in altro. Helena ha fatto lo stesso con me, io l’abbracciavo come amico e lei pensava che fossimo qualcosa di più“.

Poi ha aggiunto: “Allontanati e salvati”. Second Lorenzo Helena potrebbe presto finire al centro di una nuova dinamica: “Potrebbe fare la stessa cosa con Stefano o con uno nuovo che entra. Per lei siamo tutti un chiodo schiaccia chiodo, per questo non credo che sia così tanto interessata a te”, ha concluso Lorenzo tra le mura più spiate d’Italia.

Javier ha detto di non essere sempre stato chiaro A GESTI con Helena, ci ha flirtato. Pensare a Lorenzo non è esserne invaghita, una settimana fa in puntata Helena è stata a chiara, basta rivedere.

I discorsi di Javier in sauna fanno pena, si qualifica da sé #GrandeFratello — MangelaVilo (@MangelaVilo) December 16, 2024

#iostoconhelena #heleners #grandefratello

Javier un amico ti protegge,non insinua cattiverie ma soprattutto non nega gli abbracci condivisi e non ride in sauna con Lorenzo deridendo una donna ferita umiliandola

Che delusione sei stato 😭😭 — Margj Guida (@margj46108) December 16, 2024

Davanti a questa parole di Lorenzo i commenti sono fioccati: “Lo schifo che ho sentito in quella sauna”, “Le stanno regalando la vittoria del GF”, “In questo caso Lorenzo ha ragione”, “Sempre lo stesso copione, è vero”, “Lei è entrata nella casa ancora innamorata dell’ex, poi è passata a Lorenzo e a Javier in soli tre mesi”, “Sta facendo la vittima per le clip”, “Come al solito è sempre la donna che fraintende”, questi sono alcuni dei pareri contrastanti che i fan hanno espresso su X nelle ultime ore.