La notte appena trascorsa nella casa del Grande Fratello è stata segnata da una crisi emotiva di una delle concorrenti. Helena Prestes ha avuto un crollo totale ed è scoppiata a piangere in giardino, visibilmente sopraffatta. I suoi compagni di avventura, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, si sono subito avvicinati per consolarla, ma la modella è apparsa inconsolabile. Il video del suo pianto è diventato virale sul web, suscitando commozione tra i fan del reality di Canale 5.

Negli ultimi giorni, Helena ha vissuto una serie di situazioni difficili all’interno della Casa. Oltre alla rivalità ormai evidente con Shaila Gatta, la concorrente ha dovuto affrontare attacchi pesanti da parte di Jessica Morlacchi e un generale clima di ostilità da parte della maggioranza degli inquilini. A ciò si è aggiunta la delusione per il rifiuto di Javier Martinez, il pallavolista argentino a cui si era dichiarata. Javier, infatti, ha respinto i sentimenti di Helena e ha poi stretto un legame con Chiara Cainelli, una delle ultime arrivate. Tuttavia, la crisi emotiva di Helena non sembra essere legata a questi episodi. “C’è dell’altro”, scrive un utente del web.

"La verità su Helena". Grande Fratello, i fatti dopo il crollo improvviso e le lacrime della brasiliana

“E quando domani (oggi per chi legge, ndr) usciranno i motivi reali e personali per cui Helena ha avuto questo crollo in cui non c’entra nulla Javier, vedremo l’ego di certi omuncoli sciogliersi come neve al sole! Mavi l’unica che ha capito che in realtà c’è dell’altro!“. Nel video si sente Helena dire: “Mi ha fatto impressione. Mi ha fatto vedere me stessa di nuovo”. A cosa si riferiva? Mavi le ha detto: “Provamelo a spiegare”. Ma lei non è andata oltre.

Superato il momento più acuto, Helena ha spiegato: “Volevo solo piangere e sfogarmi. Ho tenuto dentro un sacco di cose”. Ha specificato di non aver pianto per Javier e di non aver voluto il suo conforto, sentendosi troppo nervosa per parlarci.

Intanto, sul web si discute animatamente sulle possibili ragioni del suo crollo e sull’eventualità che vengano affrontate durante la puntata di questa sera. Un telespettatore ha commentato: “Peccato che non emergerà nulla, come al solito”. Un altro ha aggiunto: “Non credo diranno la verità. Speriamo per una volta che mostrino ciò che realmente è successo”. Tutti sono in attesa di scoprire se il programma approfondirà davvero i motivi che hanno portato la modella a un crollo così evidente.