Per l’Epifania si è riunito agli studi Elios di Roma il cast di Uomini e Donne per una nuova, interessantissima, registrazione. Vedremo tutto in tv nelle prossime settimane – anche se proprio il 7 gennaio Maria De Filippi riprenderà il programma dopo la pausa natalizia – ma le anticipazioni diffuse dai blogger esperti del dating show danno importanti aggiornamenti. Soprattutto sulle troniste rimaste.

Stiamo parlando ovviamente di Martina De Ionnanon e Francesca Sorrentino, dopo l’allontanamento di Michele Longobardi e ancor prima di Alessio Pecorelli per via di segnalazioni pesanti. Per quanto riguarda Francesca, Gemma Palagi spiega che è uscita in esterna con Gianmarco e lui le ha fatto conoscere la sorella. Lei poi ha organizzato un’esterna per Gianluca Costantino e gli ha scritto anche un biglietto molto bello.

Leggi anche: “Se ciao, altro che cavaliere!“. Uomini e Donne, colpo di scena Barbara De Santi: pizzicata col famoso tronista





UeD, svolta sulla scena di Martina

“Lui è stato contento. In studio Gianmarco Meo si è arrabbiato e ha litigato con Gianluca. Lei ha ballato con Gianluca ed eliminato Francesco De Martino”. La vera svolta arriva però nel trono della collega, Martina De Ioannon, da settimane in ballo per la scelta. E sì, il cerchio si sta stringendo sempre di più.

Come riportato da Gemma Palagi e da Lorenzo Pugnaloni, infatti, la prossima settimana la tronista romana farà la sua scelta, dopo aver fatto le classiche esterne di una giornata con entrambi i suoi corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Nella registrazione del 6 gennaio non ha infatti fatto alcuna esterna, ma ha ballato con Gianmarco Steri e a fine puntata Ciro Solimeno l’ha invitata a ballare. Maria De Filippi ha però lanciato un sondaggio in studio sulla scelta di Martina, fa sapere Pugnaloni: la maggior parte dei presenti ha indicato Gianmarco. Pochi giorni e sapremo se sarà così.