Nel 2025 Pier Silvio Berlusconi ha in mente di apportare significativi cambiamenti a Mediaset, con l’obiettivo di dare una nuova spinta al Grande Fratello, il programma che storicamente ha rappresentato uno dei suoi fiori all’occhiello ma che quest’anno ha registrato ascolti sotto le aspettative. Per questo motivo, secondo voci che circolano nel dietro le quinte, Berlusconi starebbe considerando l’idea di coinvolgere una delle personalità più influenti e di successo di Mediaset: Maria De Filippi.

Secondo un tweet dell’account X “Agent Beast“, spesso una fonte di anticipazioni che si rivelano veritiere, Maria De Filippi potrebbe essere chiamata a ricoprire un ruolo di consulente esterna per il “Grande Fratello”. La sua missione sarebbe quella di migliorare la narrativa del programma, affinando le dinamiche e le strategie di casting, senza assumere però un ruolo di conduzione o produzione. “Pier Silvio Berlusconi avrebbe discusso con Maria De Filippi un possibile coinvolgimento nella riorganizzazione narrativa del Grande Fratello. Mediaset punta a rafforzare il collegamento tra i programmi di punta, creando un filo narrativo tra Grande Fratello, Uomini e Donne e C’è Posta per Te”, si legge nel tweet.

Grande Fratello, il prossimo anno arriva Maria De Filippi

L’idea alla base di questa collaborazione sarebbe quella di attrarre un pubblico più giovane, con un casting che potrebbe includere volti emergenti da altri show di Maria De Filippi. Inoltre, si ipotizza di introdurre nuove dinamiche narrative ed emotive, tipiche dei format della De Filippi, per aumentare il coinvolgimento del pubblico e rendere i concorrenti più “umanizzati”.

Il Grande Fratello rimane un asset fondamentale per Mediaset e non si parla di chiusura. Al contrario, per far sì che il programma continui a essere competitivo, Berlusconi starebbe prendendo in considerazione diverse novità. Una di queste riguarda l’idea di creare una versione digitale del “Grande Fratello”, con contenuti esclusivi disponibili su Mediaset Infinity. Inoltre, si starebbe valutando la possibilità di produrre un docu-reality che segua i concorrenti anche dopo l’eliminazione, un po’ nello stile di altre produzioni della “Fascino” (la casa di produzione di Maria De Filippi).

A proposito del programma, si parla anche di una possibile riduzione delle puntate in diretta, un’idea che risponderebbe alla necessità di contenere i costi e migliorare la qualità complessiva del prodotto. Anche l’ipotesi di una co-conduzione potrebbe essere presa in considerazione, con Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e conduttrice di successo, che potrebbe entrare nel progetto. Per quanto riguarda Alfonso Signorini, al momento non ci sarebbero segnali di un suo imminente allontanamento dalla conduzione.

Giuseppe Candela, giornalista, ha commentato la situazione ribadendo la necessità di rinnovare il programma: “Fuori Signorini e questi opinionisti inutili. Fuori alcuni autori storici per far rifiatare il programma, durata tre mesi e meno raddoppi, casting a Fascino. Fa il 25% e ti fa svoltare prime time e daytime. La cura per il Grande Fratello esiste ma serve coraggio e cambio passo”. Insomma, la strategia di Berlusconi sembra andare in direzione di un cambiamento radicale per riportare il “Grande Fratello” sulla cresta dell’onda.