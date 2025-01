L’appuntamento più importante in tv a inizio anno è sicuramente il Festival di Sanremo e quest’anno, dopo tante edizioni targate Amadeus, sul palco dell’Ariston ci sarà di nuovo Carlo Conti. Il conduttore ha già annunciato il cast dei Big di questa edizione, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, mancano solo i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno durante tutte e cinque le serate.

Nessun nome certo, ancora, a poco più di un mese dal via alla kermesse musicale più attesa d’Italia, ma ora Ansa fa il nome di un personaggio che in passato ha già affiancato Carlo Conti ma come giudice speciale durante l’ultima edizione di Tale e Quale Show: Katia Follesa, comica e conduttrice classe 1976.

“Sanremo 2025, chi è una delle co-conduttrici del Festival”

Secondo Ansa, Katia Follesa sarà dunque una delle co-conduttrici di Sanremo 2025. Mancherebbe solamente l’ufficialità ma come detto per il momento il direttore artistico e la diretta interessata non hanno commentato la notizia e non è nemmeno noto quale sarà la serata che la vedrebbe protagonista.

Non solo Katia Follesa, che è in tour nei teatri fino al prossimo maggio con l’amica e collega Valeria Graci ed è stata anche giudice speciale dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, proprio al fianco di Carlo Conti. Al Festival di Sanremo 2025, fa sapere ancora l’Ansa, in una delle serate ci sarà anche Geppi Cucciari.

Attrice, comica e conduttrice, è reduce dal successo del suo programma Splendida Cornice su Rai3 ed è attualmente nelle sale cinematografiche con il film Diamanti di Ferzan Ozpetek. Ancora, tra i papabili nomi ci sarebbero anche quello di Serena Rossi, uno dei volti delle fiction targate Rai, e di Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo.