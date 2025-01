Dal 2024, Stefano De Martino ha preso il posto di Amadeus alla guida del programma Affari Tuoi, programma in cui è protagonista anche il misterioso Dottore, il personaggio che, comunicando esclusivamente con il conduttore, tenta di influenzare i concorrenti con offerte intriganti e controproposte spesso allettanti per i pacchisti che si trovano in gara e cercano di portarsi a casa i 300mila euro in palio.

Per promuovere la serata speciale della Befana, dedicata alla Lotteria Italia, De Martino è intervenuto a La volta buona, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Durante l’ospitata, oltre a parlare dell’evento e a presentare alcuni ospiti della serata, tra cui Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, personaggi sempre presenti nel programma Bar Stella sempre condotto dall’ex ballerino di Amici, il conduttore ha sorpreso tutti mostrando in anteprima il volto del celebre Dottore di Affari Tuoi.

Stefano De Martino presenta il dottore di Affari Tuoi: chi è

“Vi faccio vedere il volto del dottore“, ha annunciato Stefano De Martino, lasciando di stucco sia i presenti in studio che i telespettatori. Ha poi presentato Pasquale Romano, storico autore televisivo che interpreta il dottore e comunica esclusivamente via telefono con il conduttore per muovere i fili del gioco e influenzare le scelte dei pacchisti. Ma chi è Pasquale Romano? Non è certo un personaggio scelto a casa, perché è uno degli autori dell’ormai storico game show di Rai uno.

Pasquale Romano, nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, nel 1966 e cresciuto a Saviano, ha una lunga carriera nel mondo della televisione. Laureato in Filosofia con una tesi sulla comunicazione paradossale in Emmanuel Lévinas, è stato allievo del filosofo Aldo Masullo e ha insegnato per un periodo nelle scuole. Durante un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, in occasione del gala finale del 36° Premio Charlot al Teatro Verdi di Salerno, Romano ha raccontato il suo percorso formativo e professionale.

Non il Dottore in diretta su Rai1 ✈️ #AffariTuoi pic.twitter.com/ULk2zW3j6y — trashtvstellare (@tvstellare) January 6, 2025

Nel corso degli anni, Pasquale Romano ha firmato programmi di successo come “La domenica del villaggio” con Davide Mengacci, “Eroe per caso” e “Operazione trionfo”. Per la Rai, ha ideato format come “I raccomandati” e “Se sbagli ti mollo”. Sul canale Nove, è stato ideatore del game musicale di Gabriele Corsi, “Don’t Forget The Lyrics”. Dal 2003 è autore di Affari Tuoi, dove, come detto, ricopre anche il ruolo del dottore, il personaggio che, attraverso le sue telefonate, movimenta le dinamiche del gioco.