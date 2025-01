La puntata di domenica 5 gennaio di Affari Tuoi ha visto come protagonista assoluta Paola, la pacchista che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. Con una partita giocata con astuzia e sangue freddo, Paola è riuscita a evitare le insidie del “dottore” e a portarsi a casa il bottino da 30mila euro, custodito nell’ultimo pacco rosso rimasto sul bancone. La scelta decisiva è arrivata nei momenti finali: “Non accetto il cambio”, ha dichiarato con determinazione.

Quando il pacco è stato aperto, il pubblico in studio è esploso in un applauso di gioia, mentre la vincitrice si lasciava andare a un commosso abbraccio con il conduttore, Stefano De Martino. Tuttavia, il vero “colpo di scena” non è stato legato al gioco, ma alla vita personale di Paola. Tra il pubblico, ad accompagnarla in questa avventura, c’era il suo compagno, un uomo decisamente più grande di lei. Durante l’intera puntata, molti spettatori avevano dato per scontato che si trattasse del padre, ma il bacio finale ha chiarito ogni dubbio: “Alla fine abbiamo capito che lui è il moroso”, ha scritto un utente su X.





“Ah ma stanno insieme?”. Affari Tuoi, colpo di scena sul finale

La rivelazione ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Da un lato, alcuni utenti hanno criticato la coppia per la differenza d’età; dall’altro, molti si sono schierati in difesa di Paola, sottolineando quanto fossero fuori luogo certi giudizi. Tra i commenti più accesi: “Mamma mia, che palle, ma non avete mai visto una coppia con 20 anni di differenza? Siete veramente così beghini? Che strazio!”. E ancora: “Ma pensate a godervi il programma, non a giudicare la vita degli altri”.

Nonostante il successo sul piano del gioco, Paola si è trovata suo malgrado al centro di una sterile polemica. Il focus si è spostato dalla sua abilità strategica e dalla sua determinazione alla sua vita privata, alimentando discussioni che poco hanno a che fare con lo spirito del programma.

NON HO CAPITO IL GIOCO. CON “IL MIO AMORE” COSA INTENDEVA VERAMENTE?



#affarituoi pic.twitter.com/9avidupMMM — 𝕞𝕒𝕣𝕘𝕪 𝕒𝕣𝕖𝕟𝕒🪁 (@margyarena) January 5, 2025

La serata di Affari Tuoi ha offerto emozioni e tensione, ma ha anche evidenziato come i social possano trasformare ogni dettaglio in un motivo di polemica. Paola ha dimostrato grande capacità e freddezza nel gioco, portandosi a casa un premio significativo e regalando al pubblico un momento di trionfo. Le critiche sulla sua vita personale appaiono superflue, ricordandoci ancora una volta quanto sia importante rispettare le scelte altrui.

