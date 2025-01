La questione degli sponsor che decidono di prendere le distanze dal Grande Fratello non è nuova, ma sembra tornare ciclicamente a scuotere l’attenzione del pubblico e dei media. Negli anni, il reality di Canale 5 ha visto più volte ritirarsi importanti marchi per motivi legati a comportamenti controversi o situazioni esplosive all’interno della Casa. Gli esempi del passato, come i casi del 2022 con Amica Chips o del 2018, quando Consilia e altri brand decisero di non rinnovare i contratti, fanno ancora scuola.

Tra i casi più eclatanti ricordiamo quello del 2018, quando Consilia rese pubblica la sua decisione di interrompere la collaborazione con il Grande Fratello 15. Il comunicato diffuso allora dall’azienda parlava chiaro: “Consilia ha deciso di recedere dal contratto con la trasmissione ‘Grande Fratello 15’ a seguito dei gravissimi fatti accaduti nel corso della trasmissione andati in onda nei giorni scorsi”.

Grande Fratello, mistero provvedimenti: ne hanno discusso alcune gieffine

L’azienda sottolineava che tale scelta non era dettata solo dalla necessità di tutelare il proprio marchio, ma soprattutto dal desiderio di ribadire l’importanza dei valori fondamentali come il rispetto e il rifiuto di qualsiasi forma di violenza: “Certi comportamenti non sono in linea con i valori in cui crediamo. Il rispetto e il disprezzo per qualsiasi forma di violenza sono valori fondamentali per la nostra azienda”.

Nelle ultime ore, alcune voci stanno circolando sui social, insinuando che nella Casa del Grande Fratello siano spariti certi snack al cioccolato e bevande alcoliche, suggerendo un possibile ritiro degli sponsor. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali: gli stand dei marchi citati sono ancora presenti nella Casa, così come i bicchieri brandizzati.

A fomentare le speculazioni ci hanno pensato alcune gieffine, con commenti che hanno acceso il dibattito tra i fan. MariaVittoria Minghetti, parlando con le compagne di avventura, ha detto: “Cioè ragazze io non ci posso credere che si è ritirato”. La risposta di Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, non si è fatta attendere: “E grazie al cavolo tesoro, qui si tirano i coltelli, che ti pensi?”. L’osservazione ha scatenato un acceso scambio con Ilaria Galassi, che ha ipotizzato: “Può essere pure che è finito il contratto”. Ma la Morlacchi ha ribattuto: “Ma che cavolo stai dicendo”.

Ma lo sponsor non ce sta piu? qualcuno sa qualcosa? #grandefratello #shailenzo — Stella (@stella_zodiac) January 5, 2025

Ma raga hanno pure perso lo sponsor per l’alcol?🤡😂 #grandefratello #zelena — Miriam (@Miriam17125597) January 5, 2025

Nonostante le speculazioni, al momento non ci sono conferme ufficiali su un ritiro degli sponsor. È possibile che le discussioni interne alla Casa siano state alimentate da malintesi o interpretazioni personali. Tuttavia, il tema degli sponsor e delle loro decisioni rimane un nervo scoperto per il reality, soprattutto considerando i precedenti.

Con il programma spesso al centro di polemiche, sarà interessante vedere se gli sponsor continueranno a investire o se si verificheranno altri ritiri significativi. La questione riflette non solo sull’impatto delle dinamiche della Casa, ma anche sull’importanza che i brand attribuiscono ai valori associati al loro nome. Per ora, la Casa del Grande Fratello continua a essere un luogo di tensioni, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i marchi che valutano attentamente la propria permanenza sotto i riflettori del reality.