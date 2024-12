Stefano De Martino perde la pazienza e si sfoga con il pubblico. Un De Martino così non si era mai visto prima. Il conduttore, ex ballerino di Amici, negli ultimi tempi si è imposto come uno dei professionisti più amati e seguiti della tv italiana. Il suo modo di fare, la sua ironia e la sua energia gli hanno consentito di affermarsi in un contesto molto competitivo e complicato nonostante la sua giovane età.

Gli ascolti e la critica stanno premiando Stefano De Martino, il cui nome spunta periodicamente fuori per questioni di gossip. Spesso accostato a donne bellissime, dopo la storia con Belen Rodriguez, il bel conduttore campano stavolta sta facendo discutere per una sua uscita durante la registrazione di una puntata di Affari Tuoi. In gioco c’è Manuel, concorrente non troppo fortunato.

Stefano De Martino innervosito dal pubblico: “Lasciateci lavorare in pace”

Nella puntata del 2 dicembre il concorrente Manuel dalla Lombardia, accompagnato dalla fidanzata Claudia, è stato protagonista di uno dei percorsi più sfortunati del quiz show di Rai1. Durante la partita l’uomo e la fidanzata si sono ritrovati con una lunga fila di pacchi bluc, da 0 a 500 euro, e un solo pacco rosso da 200mila euro.

Il dottore ha quindi offerto 5mila euro oppure quattro tiri, mettendo in difficoltà il concorrente. A quel punto il pubblico ha iniziato a intonare un coro, ma Stefano De Martino non l’ha presa bene. Il conduttore, infatti, ha allargato le braccia e rivolto allo studio ha detto: “Voi ci dovete far fare le cose con calma. Lasciateci lavorare in pace“. Tuttavia il concorrente è andato avanti perdendo la possibilità di conquistare i 200mila euro.

Le gioie che ho accumulato nel 2024 :#affarituoi pic.twitter.com/nRiho0x5xT — Emma granger (@emmagranger739) December 2, 2024

Nemmeno la regione fortunata ha cambiato l’esito della partita e così Manuel se n’è tornato a casa a mani vuote. Come se non bastasse il suo pacco conteneva 0 euro. Un cammino difficoltoso, in cui comunque a colpire è stata la reazione di Stefano De Martino, mai visto così ‘innervosito’ col suo pubblico.

