Una foto dietro il bancone di un bar mentre con la mano tenta di svitare la macchinetta per il caffè. Lo scatto risale a quando il personaggio della tv del momento aveva 3 anni. Se guardate bene, non è difficilissimo capire di chi si tratti. Poi, una volta capito, sarà facile identificare anche il luogo. Se non lo avete riconosciuto, vi diamo un indizio: di questo bar ha parlato molto spesso in tv.

Era di proprietà di suo nonno, ci ha lavorato suo padre e lui ne ha creato un format televisivo. Di quel locale ne ha parlato e ne parla spesso, è nel suo cuore e non stupisce che tra tutte le foto che poteva scegliere ne abbia selezionata una che lo immortala lì dentro. Un altro dettaglio però cattura l’attenzione dei più attenti: una grandissima somiglianza con il figlio.





Stefano De Martino, la foto a 3 anni fa impazzire il pubblico

Altro indizio? In questo periodo sta macinando ascolti su Rai 1 ed è stato sposato con una delle donne più belle e discusse degli ultimi 20 anni. Il suo momento d’oro è testimoniato da commenti di questo tipo: “Voglio complimentarmi per la tua conduzione di affari tuoi sei bravissimo! Hai questa aria popolare e le battute che fai sono le stesse che si fanno in tutte le case”.

“Sei autentico e semplice e credo che la normalità e la semplicità nonché l’umiltà nell’ animo facciano il successo di una persona! Avanti tutta”. Lui è Stefano De Martino, in questa foto molto somigliante al figlio Santiago. Stefano, in questi giorni, è stato anche al centro del gossip.

È stato fotografato con Amelia Villano, la ex concorrente di Tale e Quale Show ma conosciuta anche come sosia di Belen Rodriguez. In effetti la somiglianza è incredibile… I due si sono trovati seduti vicini a un evento a Roma e, probabilmente, non hanno resistito a scattarsi una foto insieme, che però è subito diventata virale e scatenato fan e esperti di cronaca rosa.