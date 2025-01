Viola come il mare, arriva una notizia – o meglio una soffiata – clamorosa che non farà per niente piacere ai fan della seguitissima serie tv Mediaset targata Lux Vide. Proprio mentre c’è già fermento per l’inizio delle riprese della terza stagione, che sono state annunciate per il 2025, si parla dell’addio di uno dei protagonisti. Già durante la seconda c’erano stati problemi. In quel caso, durante la promozione, tra i due attori protagonisti la tensione era alle stelle.

In particolare Can Yaman non aveva gradito un’intervista rilasciata dalla collega Francesca Chillemi e da lì è accaduto il finimondo. Se durante la prima stagione infatti tra i due sembrava esserci un feeling speciale, tanto da parlare di storia d’amore, e mantenuto anche ai tempi della promozione, con l’arrivo della seconda qualcosa si è rotto e le cose sono cambiate.

Viola come il mare, choc: “Lascia”

Nonostante i due attori abbiano smesso di seguirsi sui social, si sono comunque rimboccati le maniche, hanno messo da parte le questioni personali e si sono concentrati sul lavoro. In questo modo sono riusciti a portare a casa la seconda stagione che, se possibile, è andata anche meglio di quella del debutto.

Ma arriviamo alla terza. O meglio, forse proprio non ci arriveranno loro perché dalle ultime Can Yaman non sarà nel cast di Viola come il mare 3. Un fulmine a ciel sereno: l’attore avrebbe deciso di lasciare il progetto, come svela Giuseppe Candela su Dagospia.

A quanto si legge, il divo turco non interpreterà più Francesco Demir nella terza stagione che verrà girata a breve. Candela parla di un problema non da poco per Mediaset che deve adesso trovare un sostituto da affiancare all’ex Miss Italia che nella fiction veste i panni di Viola Vitale. Non sono stati rivelati i motivi che avrebbero spinto Can Yaman a lasciare il set ma Dagospia dà la notizia per certa.