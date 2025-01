Un matrimonio vip da sogno, con oltre 500 invitati, costato un’enormità e celebrato da entrambi gli sposi sui social con grandissima gioia. Fin qui niente di strano se non fosse che la sposa è la nipote dell’ex moglie dello sposo. Lui è un noto calciatore, ha 38 anni ed è ancora in attività ma negli ultimi tempi ha fatto più che altro parlare per questa nuova unione che, dopo quella civile e lo scandalo, è stata anche celebrata in chiesa e con una mega festa, costata oltre tre milioni.

Tutto è nato nel 2019 quando Hulk e la moglie Iran Angelo si lasciarono dopo 12 anni. Pochi mesi dopo, si dice 5, il calciatore iniziò una relazione sentimentale con la nipote della moglie, Camila Angelo. Hanno anche avuto anche due figli insieme (lui ne aveva già tre, ndr) e a inizio gennaio convolati a nozze. “Davanti a Dio e alle promesse del nostro amore, ci uniamo in un solo cuore, iniziando la nostra eternità insieme, la vita. Ti amo. Ti do il mio cuore e ti prometto che camminerò con te per mano e con il cuore legato ovunque mi porti il nostro viaggio”, il messaggio di lui.

Il vip sposa la nipote dell’ex moglie: “Il matrimonio di Giuda”

Prima ancora aveva pubblicato un messaggio che certamente aveva fatto dispiacere la sua ex, Iran Angelo, perché aveva scritto: “Game, Set & Match. Nel 2025 ho realizzato un sogno d’infanzia che era quello di sposare l’amore della mia vita nella cattedrale di Campina Grande”. Il matrimonio dei suoi sogni è stato anche commentato dalla sorella dell’ex moglie che ricorda come Camila Angelo per la sorella fosse una figlia acquisita, più che ancora una nipote.

La sorella dell’ex moglie di Hulk, Rayssa, non c’è andata leggera: “Questo è un giorno difficile da accettare, un giorno che rivela quanto lontano possa arrivare il tradimento, quando ancora meno ce lo aspettiamo dalle persone. Se mia madre fosse viva, sono sicuro che non sopporterebbe una tale mostruosità”.

E ancora: “Vedere una nipote, cresciuta sotto il suo tetto, tradire la propria famiglia in modo così crudele sarebbe un colpo che non potrebbe superare, resistere a tanta vergogna e mostruosità. La foto è stata scattata anche al matrimonio di Giuda. È triste rendersi conto che Giuda non solo appare nelle storie antiche, a volte dorme sotto lo stesso tetto, mangia alla stessa tavola e, al momento giusto pugnala alle spalle. Al matrimonio di mia sorella la damigella d’onore al matrimonio era una donna traditrice, manipolatrice e crudele che pensava solo ai soldi”.