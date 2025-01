Il colpo di scena al Grande Fratello è sempre dietro l’angolo e anche stavolta il pubblico potrebbe essere sorpreso. In vista della prossima puntata in diretta del 30 gennaio, potrebbe esserci una clamorosa novità relativa all’eliminazione. Era dato quasi per certo l’addio di un concorrente, invece sarebbe ora una gieffina ad essere maggiormente a rischio.

Le ultime informazioni sul Grande Fratello non sono affatto buone per una concorrente in gara, che potrebbe davvero essere prossima all’eliminazione. Saranno ore decisive per la gieffina, la quale dovrà dare il massimo per far cambiare idea a chi invece non le darebbe chance di permanenza.

Grande Fratello, concorrente verso l’eliminazione: sorpresa dell’ultimo momento

Il sondaggio sulla prossima eliminazione del Grande Fratello è stato pubblicato dal sito Angolo delle Notizie nella mattinata del 29 gennaio. E a differenza di quanto trapelato fino a poche ore prima, c’è stato un cambio di passo da parte di un concorrente, che non sarebbe più ultimo. E un’altra gieffina dovrebbe invece preparare le valigie.

Analizzando i dati, Helena sarebbe sicura di rimanere al GF col 46% delle preferenze, mentre Chiara e Amanda sono al 19% e al 15%. Ce la farebbe anche Ilaria, con l’11%, mentre Bernardo recupererebbe terreno e non sarebbe più il candidato principale per l’eliminazione, grazie al 7%. Male invece Eva Grimaldi, che abbandonerebbe il reality show con appena il 2% dei voti.

Staremo a vedere se Eva riuscirà a cavarsela o se dovrà essere proprio lei ad abbandonare per sempre il programma.