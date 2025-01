Nella Casa del Grande Fratello è scoppiato un vero e proprio conflitto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. In queste ultime ore, il milanese ha avuto un acceso sfogo con Shaila Gatta, rivelandole la sua nuova tattica per eliminare la modella brasiliana, che era tornata in gioco grazie al ripescaggio. Dopo la diretta del reality show di Canale 5, Lorenzo ha ripreso la sua strategia contro Helena. Secondo quanto riportato da Isa e Chia, dopo aver ricevuto delle critiche durante le nomination, il concorrente ha confessato alla Gatta di voler cambiare approccio e cercare di cacciarla in un altro modo.

Se Helena Prestes non venisse eliminata nel prossimo televoto, sarà lui stesso a cercare di farla uscire. “Aspetto giovedì, se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori perché lei non si deve mettere contro di me, mai!”. E sembra che la sua tattica sia già stata messa in atto. Infatti, poco dopo, è scoppiato un violento confronto tra i due. Mentre le telecamere erano focalizzate sulla cucina, si sono sentite forti urla provenire dalla camera da letto, dove Helena Prestes ha attaccato Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, pubblico contro Helena: chiesti provvedimenti

La modella ha accusato il concorrente di aver sbattuto la porta del bagno con troppa forza, svegliandola. “Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro”. Infuriata, Helena ha aperto la porta del bagno mentre Lorenzo si trovava dentro e lo ha rimproverato: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”, ha urlato mentre le telecamere erano rivolte in un’altra zona della casa.

Lorenzo, rientrato in cucina, ha risposto a sua volta: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”. Sui social c’è chi ha sostenuto la tesi di Helena, ma anche chi quella di Lorenzo e ha nuovamente fatto un appello affinché la modella venga punita per il suo comportamento.

Ma ci rendiamo conto che sta pazza è entrata in bagno mentre lollo era ancora dentro per urlargli in faccia? Ma io dico questo non è sufficiente per ricacciarla fuori a calci in cul0 un'altra volta? Cosa vogliamo aspettare ancora? Che U word qualcuno? Io sono allibito e schifato pic.twitter.com/KpE0vS7dDC — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) January 29, 2025

“Non capisco perché difendere in questo modo una persona che quando scatta lancerebbe qualsiasi cosa che ha davanti”, “No vabbè anche davanti all’evidenza le fans pazze della pazza continuano a darle ragione io sono scioccata”, si legge tra i commenti si X, dove è stato pubblicato un video in cui Alfonso spiega cosa è successo a Javier, che nel momento della lite si trovava nel tugurio.