Il pubblico di Rai 1 sta chiedendo a gran voce informazioni su Alberto Matano e La vita in diretta. L’ultima puntata è andata in onda il 23 dicembre scorso, prima dunque del Natale, poi è stata disposta la pausa per queste festività. Ma in tanti erano convinti che nel pomeriggio del 30 dicembre potesse tornare a fare compagnia agli italiani, invece l’appuntamento non c’è stato.

Il sito Ultimenotizieflash ha quindi fato chiarezza sul ritorno di Alberto Matano e de La vita in diretta, riferendo anche il giorno preciso del suo rientro a lavoro. Le ferie sono decisamente lunghe e dureranno ancora un po’, dunque andiamo a vedere quando riapparirà nel piccolo schermo il popolare conduttore.

Alberto Matano, quando ritorna La vita in diretta

Parlando del prossimo futuro, Alberto Matano non sarà protagonista in televisione con La vita in diretta nemmeno martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio a causa del Capodanno. La programmazione di Rai 1 permetterà al pubblico di vedere dei film. Ma vediamo insieme quando ci sarà la prima puntata del 2025.

Non manca comunque molto al ritorno de La vita in diretta, infatti Matano tornerà a tenere incollati tantissimi telespettatori davanti al piccolo schermo a partire da giovedì 2 gennaio, subito dopo Capodanno. Un momento che in molti stanno attendendo ormai da parecchi giorni.

Meritato riposo per Alberto Matano, che sta ricaricando le batterie in vista del 2025, quando sarà impegnato duramente almeno fino alla prossima estate, quando avrà nuovamente un periodo di pausa.