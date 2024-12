Lunedì scorso il Grande Fratello ha perso due concorrenti: Yulia Bruschi, che ha deciso di uscire dalla casa per risolvere la vicenda spinosa con l’ex fidanzato, che l’ha denunciata, e Federica Petagna, che invece è stata eliminata al televoto. Reduce dall’esperienza a Temptation Island, è entrata per prima al reality di Canale 5 poi seguita a ruota dall’ex fidanzato Alfonso D’Apice e dall’ex tentatore Stefano Tediosi.

E sembrava di rivivere, ma a parti inverse, il triangolo Mirko-Perla-Greta della scorsa edizione. L’ex gieffina ha affrontato momenti di crisi e confusione, si è anche lasciata andare ad un bacio molto passionale con l’ex fidanzato ma è poi tornata sui suoi passi ribadendo che la loro storia d’amore è finita. Si è anche riconciliata con Stefano e forse finite queste dinamiche il pubblico si è annoiato di vederla in casa e preferito farla uscire.

Leggi anche: Grande Fratello, Yulia abbandona la casa per la denuncia: arrivano le sue prime parole da fuori. Ce l’ha con lui





Cosa ha fatto Federica Petagna fuori dal GF

Sono passati pochi giorni dalla sua uscita di scena che, a quanto pare, Federica Petagna non ha digerito. Stando ai rumor che circolano in questi giorni, infatti, non avrebbe reagito affatto bene dopo che è uscita dal reality, era convinta che sarebbe rimasta per continuare il suo percorso. Deianira Marzano si è lasciata sfuggire che era addirittura “furiosa” dopo l’eliminazione.

Non avrebbe superato il fatto che lei sia uscita dalla casa mentre il percorso di Alfonso D’Apice, entrato “grazie a lei”, sta andato avanti. Non solo. Sempre l’esperta di gossip ha fatto anche sapere che la prima cosa che Federica Petagna ha fatto quando le hanno ridato il suo telefono è stata quella di togliere il segui su Instagram a due fidanzate di Temptation Island.

Sono Millie Moi e Titty Scialò. Federica Petagna le reputava amiche ma a quanto pare non ha gradito il modo in cui si sono comportate mentre lei era al Grande Fratello. Ad infastidirla maggiormente è stata la vicenda di Antonio Fico, il cugino di Titty con cui si è frequentata in segreto dopo Temptation Island. Addio segreto: durante il confronto al GF lui ha raccontato la sua verità sul flirt e la stessa versione è stata poi confermata da Millie su Instagram.