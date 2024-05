“Finto perbenista”. Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda il 22 maggio, stanno piovendo accuse pesantissime da una parte del pubblico contro Samuel Peron. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle, è uno dei super favoriti alla vittoria finale del reality show che va in onda dall’Honduras. Ma alcuni suoi atteggiamenti degli ultimi giorni stanno facendo discutere e dividono i telespettatori.

Samuel ha trascorso la scorsa settimana isolato dal resto del gruppo insieme a Edoardo Stoppa a Playa Olimpo, dove i due grandi amici hanno dovuto affrontare tutta una serie di sfide sul piano della resistenza fisica e mentale. Durante l’ultima puntata dell’Isola de Fmaosi condotta da Vladimir Luxuria, Samul ed Edoardo si sono ricongiunti con gli altri naufraghi Ma subito sono riaffiorate vecchie rugini.

Isola dei famosi, la nomination di Samuel Peron ha fatto infuriare il pubblico

Su X è commentatissimo in queste ore il video dell’ultima nomination fatta da Samuel Peron. Chi ha visto la puntata sa che Samul ha votato Artur Dainese. Tra il ballerino e il modello ucraino non c’è stato mai un grande feeling. Nonostante questo nell’ultima puntata Artur ha compiuto un grande gesto di apertura verso il suo avversario. Infatti arrivato il momento delle nomination a catena, il fotomodello ha deciso di salvare proprio il ballerino, dimostrando così la volontà di voltare pagina.

Appalusi per Artur. Peccato però che tanto altruismo non è stato ripagato. Infatti al momento delle altre nomination, quelle che vengono effettuate in Palapa, Samuel non ha ricambiato la cortesia e ha nominato proprio Artur. Dallo studio in Italia, Vladimir Luxuria, sempre molto attenta alle dinamiche del gioco, ha fatto subito notare ad Artur una certa incoerenza. Nessuno si immaginava infatti che il ballerino avrebbe nominato chi lo aveva salvato poco prima.

“Il perbenista nella sua nomination fa il nome di Artur dopo che lui ha scelto di salvarlo per evitare che finisse dritto al televoto. Poteva ricambiare anche lui non nominandolo a questo giro e invece non è stato riconoscente quanto Artur, Artur una persona migliore di lui”, commentano su X.

Artur una persona migliore di lui#isola https://t.co/ttJXJd4JBt pic.twitter.com/ZGFkE9Qu6l — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 24, 2024

Samuel è sembrata arrampicarsi sugli specchi. A quel punto ha motivato la nomination con il fatto che vede Artur debilitato. Ma neanche questa motivazione ha convinto il pubblico a casa: “Tutti sono dimagriti tanto. Lui, Stoppa, Matilde…l’ennesima scusa per nominarlo anche perché lui legato a Greta che ha fomentato tutto il gruppo contro di lui”.