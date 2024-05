Nuova puntata stasera, 22 maggio, dell’Isola dei Famosi. Secondo le indiscrezioni stasera potrebbe salutare per sempre l’Honduras una delle concorrenti più amate. Questa edizione dell’Isola dei Famosi si sta caratterizzando per due cose: il caso Benigno ed i bassi ascolti. Se il primo finirà a colpi di carte bollate, il secondo potrebbe mettere fine alla conduzione targata Vladimir Luxuria. I numeri, del resto, sembrano spingere in questa direzione.

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda domenica 19, L’Isola dei Famosi ha ottenuto un a.m. di 1.972.000 spettatori pari al 16.2% di share (La Isla Bonita: 873.000 – 25.1%), vendendo sconfitta dalla replica di Makari su Rai 1 che ha conquistato 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Tallonata anche dagli altri canali.





Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 746.000 spettatori (4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha collezionato 1.094.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.399.000 spettatori con il 7.6%, nella presentazione dalle 20.55 alle 21.37, e 1.782.000 spettatori con il 10.2%, dalle 21.37 alle 22.52.

Stasera, dopo l’eliminazione di Valentina Vezzali (che non è ancora tornata sui social, cosa che sembra sottolineare un clima tutt’altro che disteso) potrebbe essere il turno di Greta Zuccarello, una delle favoritissime fino a poche settimane fa, di lasciare. Su X girano strane teorie: “Sono convinta che faranno di tutto per fare uscire Greta stasera”.

Oltre a questa sensazione ci sono anche i sondaggi pubblicati dal sito Biccy che sembrano essere implacabili nei confronti della ragazza. In ballottaggio con lei ci sono Artur e Aras, ma pare essere lei la prossima eliminata. Dainese ha ottenuto il 39% e il 43% nei dati del pubblico, mentre Senol il 36% e il 42%. Per la ragazza i numeri sono terribili, quindi i telespettatori non vorrebbero più vederla in Honduras.