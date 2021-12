Che fine hanno fatto Isabella Ricci e Fabio Mantovani? Un paio di settimane fa circa hanno lasciato insieme lo studio di UeD dove è andata in scena la cosiddetta “scelta”. Lei, dama amatissima e considerata rivale di Gemma Galgani, lui approdato nel programma proprio per conoscere la dama e alla fine con grande perseveranza è riuscito dove in tanti hanno fallito.

E dopo la classica cascata dei petali rossi e il bacio di rito, la coppia ha salutato tutti. Succedeva tutto, come detto, qualche settimana fa dunque prima delle Feste. Proprio recentemente Isabella Ricci aveva parlato del Natale a UeD Magazine raccontando che quello di quest’anno sarebbe stato il più bello della sua vita.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani di UeD oggi

“È uno strano periodo per me il Natale – spiegava Isabella Ricci a UeD Magazine – Per tanti anni avrei voluto non arrivasse mai, che passasse veloce e in silenzio. […] Ero sola, senza famiglia, senza figli che avrei voluto, senza la mia amata Roma che era la mia ‘città Natale’ in tutti i sensi. Da qualche anno, finalmente, non è più così: è cambiato il mio cuore, è diverso il mio sentire”.





“Credo proprio che quest’anno, poi, sarà una festa stupenda perché è da diverso tempo che non ho qualcuno al mio fianco, un compagno con cui festeggiarlo”. E infine: “Il Natale più bello? Quello che sta arrivando”, le parole di Isabella Ricci. E a giudicare dalle sue foto social è stato proprio così.

Tra Ia ex dama di UeD e Fabio Mantovani le cose sembrano procedere a gonfie vele. Hanno trascorso il Natale insieme per poi partire per una “fuga d’amore” a Valencia. I follower sono molto felici per lei e per il suo amore. Che per Natale le ha fatto un regalo pazzesco: una tela gigante col suo ritratto. Insomma, ci aveva preso in pieno: è stato davvero un Natale magico per lei.