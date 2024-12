Lorenzo Spolverato protagonista anche dell’ultima puntata del Grande Fratello. E anche delle voci sulla sua presunta omosessualità che ormai da più di un mese. Tutto è cominciato quando Javier Martinez ha fatto una confidenza ad altri concorrenti: “Shaila sotto le coperte mi parlava di Lorenzo e mi diceva cose… aveva dei dubbi sui suoi gusti. Mi ha proprio detto che secondo lei a lui piacevano i maschi“.

Ma questo è stato solo l’inizio perché da qui sui media si è diffuso il rumor secondo la quale Spolverato sarebbe stato un amico speciale di un famoso guru della moda. “Non è vero nulla“, ha detto lui. La situazione è poi degenerata con l’ingresso della mamma di Shaila la scorsa settimana che, prima di uscire dalla casa, ha sussurrato alla figlia: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommy“.

GF, Lorenzo gay? Cosa è successo durante la pubblicità

Lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato la clip incriminata a Lorenzo Spolverato. “No Alfo, a me piace la donna. Poi non avrei problemi a dirlo”. Anche suo papà, entrato a sorpresa nella casa, ha smentito questa cosa. Ma evidentemente queste chiacchiera hanno turbato il modello che infatti durante la pubblicità si è avvicinato alla ballerina per parlarne.

“Il fatto del gay non lo capisco. Che cosa può arrivare fuori? Cosa hanno potuto far vedere per dire questo? Non è successo nulla. Che collegamento c’era poi dal ‘brutta persona’ al ‘gay’? No capisco davvero come mai tua madre abbia potuto dirlo. Ma poi ha detto che lo dicono tutti e questo ‘Tommaso’ anche. Ma stai tranquilla perché a me piace la donna, ma proprio tanto, tanto, la donna, tantissimo e non puoi immaginare quanto“.

Cosa ha detto veramente mamma Luisa a Shaila? Ecco le sue parole… #GrandeFratello pic.twitter.com/RPywvpDzaB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

Lorenzo e Shaila stanno ancora parlando di come è nata sta cosa del gay ma io dico ma possibile che si sono scordati che è stata Shaila a mettere la voce in giro all'epoca di Michael? io boh#shailenzo #grandefratello — Spolverina (Armando Stan Account) (@Spolverinagf) December 16, 2024

Sempre quando non erano collegati con lo studio, Shaila ha cercato di rassicurarlo: “Non ne ho idea, hai visto anche tu che non mi ha detto altro. Forse i social, non so come mai abbia detto che sei gay. Per il fatto che ti ha dato della cattiva persona magari intendeva che sei giocatore e fai tante riflessioni sul gioco. Della cosa del gay non mi importa nulla”.