Nelle ultime ore al Grande Fratello si sta molto parlando di una vicinanza tra Stefania Orlando e un altro concorrente, ovvero Iago. E c’è chi si è già sbilanciato del tutto, parlando della possibilità che possa nascere una nuova coppia all’interno del reality show di Canale 5. Proprio la conduttrice era stata la prima ad infiammare il pubblico, dicendo belle cose sul conto dell’uomo.

Durante un confessionale al Grande Fratello, Stefania Orlando ha confermato l’attrazione per Iago: “Lui è un uomo molto bello e affascinante“. Tra di loro, come scritto anche dal sito Il Sussidiario, ci sono stati abbracci e gesti teneri, oltre a degli sguardi che facevano immaginare un cerrto interesse reciproco.

Grande Fratello, Stefania Orlando interessata a un concorrente: nascerà l’amore?

In molti erano quasi sicuri del fatto che potesse esserci un vero e proprio flirt al Grande Fratello tra Stefania Orlando e il coinquilino. Proprio i diretti interessati hanno avuto un dialogo decisamente lungo e il pubblico ha iniziato a rinunciare al sogno, visto che lei ha esclamato: “Non ho 20 anni, non sono una ragazzina e ho una mia personalità. Ho un pensiero, delle emozioni e ci penso di più. Innamorarsi è più difficile, non è che se un uomo ti può piacere poi per forza debba nascere qualcosa. Non è così scontato”.

L’altro gieffino è appunto Iago, ma a quanto pare Stefania non ha intenzione di provarci con lui nonostante quell’interesse estetico. Anche il gieffino ha stoppato le voci più romantiche: “Siamo amici, quella direzione romantica che vedono gli altri è sbagliata. Siamo galanti, però un’altra cosa è essere innamorato. Secondo me stiamo scoprendo una connessione mentale e spirituale che va benissimo, però la coppia è un’altra cosa e tra noi c’è solo affinità“.

Nonostante anche nelle scorse ore abbiamo continuato a scambiarsi gesti affettuosi, non ci sarebbe nient’altro che una semplice amicizia. Anche se poi per il futuro mai dire mai.