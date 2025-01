La prima puntata di Io Canto Senior, andata in onda il 10 febbraio, ha regalato al pubblico di Canale 5 tantissime emozioni, e anche momenti di commozione. Anche per uno dei giurati, Claudio Amendola. Il famoso attore, infatti, è rimasto particolarmente colpito da uno dei concorrenti in gara, Rosanna, tanto sa scoppiare in lacrime. Poi Amendola ha spiegato il motivo della sua reazione, lasciando tutti a bocca aperta.

Il programma, condotto da Gerry Scotti, vede sfidarsi talenti over che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a emergere. Per loro, una seconda chance nella vita per tentare di sfondare nel mondo dello spettacolo e della musica. A giudicare la loro performance sul palco c’erano Iva Zanicchi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e, appunto, Claudio Amendola. Poi, come in ogni talent che si rispetti, ci sono anche i capisquadra: Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Leggi anche: “Stai zitto, vecchio”. Imbarazzo totale a La vita in diretta, Alberto Matano zittito dall’ospite





“Perché io…”. Io canto senior, Amendola la vede entrare e si scioglie in lacrime: chi è davvero Rosanna

Ciascun concorrente, prima di esibirsi, ha raccontato la propria storia. Ognuno con un percorso diverso. C’è chi ha spiegato di aver rinunciato a una possibile carriera nella musica a causa di un dramma personale o di un evento sfortunato, ma anche chi ha deciso di non proseguire su una strada, nonostante le elevate possibilità di successo. Come la storia di Rosana Cestaro, 76 anni, che ha fatto commuovere Claudio Amendola.

La concorrente ha incontrato il marito Gianni in una scuola di canto: “Avevamo fatto un provino a Milano per andare a Sanremo. Io sono stata presa e lui no, e così ho rinunciato anche io”. Gerry Scotti è rimasto sbalordito: “Non è andata a Sanremo per amore. Bella questa cosa”. Amendola è apparso commosso e, al termine della performance, ha dichiarato: “Ho respirato l’aria di Sanremo, mi ha colpito tanto. Ti abbiamo dato 18”. Rosanna ha risposto: “Io Canto è come una gratificazione”.

Un’altra storia toccante è stata quella di Emiliano Curioni (55 anni), che prima di cantare “C’era un ragazzo” ha raccontato un dramma personale vissuto tempo fa e relativo al suo matrimonio: “Come spesso accade nelle coppie, con mia moglie ci siamo separati e mi sono ritrovato a un bivio. Mi ha aiutato il canto, è stato il salvagente a cui mi sono aggrappato per superare il dolore“.