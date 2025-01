“Ci sarai tu”. Momento di imbarazzo a La Vita in Diretta per Alberto Matano. Il conduttore, infatti, si è reso protagonista di una terribile gaffe nei confronti dell’ospite famosa, bollata dal giornalista come “vecchia gloria”. Quest’ultima non ha gradito la definizione e non è rimasta in silenzio. Infatti, ha subito replicato al giornalista, che non si aspettava una tale reazione.

È successo ieri nell’ultima puntata de La Vita in Diretta in onda su Rai Uno. Un momento della trasmissione è stato dedicato alla presentazione di un nuovo programma, Ora o mai più. È lo show condotto da Marco Liorni che punta a dare una seconda possibilità a artisti di talento scomparsi dai radar. Otto concorrenti, guidati da altrettanti coach, si metteranno in gioco ogni sabato sera, a partire dall’11 gennaio. Il cast è formato da Antonella Bucci, Carlotta, Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Anonimo Italiano, Pago e Sugar Free. A fare da coach ai concorrenti saranno Raf, Donatella Rettore, Alex Britti, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Patty Pravo e Marco Masini.

“Stai zitto, vecchio”. Imbarazzo totale a La vita in diretta, Alberto Matano zittito dall’ospite

Per l’occasione, Matano aveva organizzato un collegamento con alcuni membri del cast, tra cui Donatella Rettore e Patty Pravo, oltre ovviamente al conduttore Marco Liorni.

“Torna su Rai 1 in prima serata Ora o mai più – ha esordito Matano – Ci sono le vecchie glorie che fanno da coach a quei cantanti che hanno avuto una grande fortuna e poi sono spariti nel cono d’ombra“.

Poi ha passato la linea all’inviata Raffaella Longobardi, la quale ha fatto capire che la prenotazione di Matano non era piaciuta: “Ti devo riferire il commento di Donatella Rettore quando hai detto ‘vecchie glorie’…”, ha informato l’inviata del programma prima di passare il microfono alla cantante. “Vecchio ci sarai tu. Io sono prima in classifica, amore!”, ha scherzato l’artista.

A quel punto Il conduttore è scoppiato in una risata, aggiungendo: “Nell’ultimo anno le più grandi hit sono tutte di cantanti over 60, quindi io non sono in quella classifica, ma mi avvicino”. Si è trattato di un simpatico siparietto, che ha suscitato una risata generale e ha dato un tocco di leggerezza alla puntata.