Alessandro Borghese è il volto di ‘4 Ristoranti’ da anni, 9 per l’esattezza. Non conduce solo quel programma ma di certo è uno dei più longevi e amati dal pubblico. Che sarà felice di sapere che è già stata confermata la decima edizione. Per chi, probabilmente pochi, non conoscessero il format, lo chef gira l’Italia e cena in 4, appunto, ristoranti della zona per poi dare i voti insieme agli altri ristoratori e alla fine incoronare il vincitore.

Ma possono succedere anche inconvenienti che ovviamente in tv (4 Ristoranti va in onda su Tv8 e Sky Uno, ndr) non vengono trasmessi, come quelli raccontati dal conduttore a Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli nel loro podcast 2046. Ha addirittura vomitato in una puntata, ma andiamo con ordine perché non ha raccontato solo questo episodio.

Alessandro Borghese a 4 Ristoranti: “Lì ho vomitato”

“A 4 Ristoranti sono successe due cose particolari. Una volta eravamo al mare, ordino una spigola e mi arriva senza testa – ha rivelato Alessandro Borghese – Io chiedo il motivo e il cameriere mi dice ‘tranquillo che sistemo tutto’. Lui si avvia verso al cucina, io lo seguo senza fari vedere e vedo che infila la mano nella spazzatura, prende la testa del pesce e la riattacca al corpo. Ecco lì è successo un bel disastro”.

E arriviamo così a quando ha dato di stomaco: “Eravamo a Barbagia in Sardegna, partecipavano due o tre pastori sardi anziani e uno giovane che veniva visto in maniera dubbiosa dai più vecchi. Ultima cena, brace carne e Sa Cordula, che è l’intestino tenue dell’agnello avvolto su se stesso, dove dentro c’è ancora il chimo. Viene messo sulla brace, ma l’intestino devi pulirlo bene, perché è pieno di m…”.

Ed è proprio quello che è successo. Alessandro Borghese ha spiegato ai conduttori che quando è arrivato il piatto a tavola “i pastori si guardano, uno annusa e dice ‘sa di m….’. Noi però eravamo in trasmissione, quindi con le telecamere e tutto il resto, quindi tagliamo e mangiamo. Ma non ce l’ho fatta, dopo aver mangiato un pezzetto sono scappato dietro al capanno a vomitare”. “Queste cose possono accadere, ma il bello della trasmissione è girare tutta l’Italia dove ci sono delle realtà dove gli animali vengono trattati bene ed è sostenibile mangiare la carne”, ha concluso lo chef.