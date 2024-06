La ‘sua’ edizione del Grande Fratello Vip risale a diverso tempo fa e lui è riservatissimo eppure Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, fa ancora parlare di sé. O meglio, prima che uscisse questo scoop che stiamo per darvi sono gli altri, suo malgrado, che continuano a parlare di lui. Di recente, infatti, l’ex concorrente che nella casa aveva stretto un’amicizia speciale con Jessica Selassié si è sfogato contro i suoi fandom.

L’ex gieffino, che con la principessa e poi vincitrice del reality non ha dato seguito ad alcunché nonostante le pressioni dei Jerù, ha confessato di essere pronto ad avere una relazione seria, ma il problema è che ogni volta che si fa vedere con qualcuna i fan più invadenti non prendono bene la notizia e attaccano sia lui che la ragazza in questione.

Barù, scoop: “Sta con un’altra ex concorrente del GF Vip”

“Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i cogl… ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a. […] Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli”, è sbottato Barù.

Non solo, c’è “addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici. Gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole. Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.

D: “Si vocifera un flirt tra Sonia Lorenzini che in questi gg è stata a casa di Barù in Toscana….Barù il nobile del grande fratello”

Ma pare che ora abbia una storia con un volto noto. Un’altra ex concorrente del GF Vip che però non è Jessica Selassié ma Sonia Lorenzini, bellissima ex protagonista anche di Uomini e Donne. Ospite a Radio Marte da Gabriele Parpiglia, Deianira Marzano ha sganciato questa bomba: “Si vocifera un flirt fra Sonia Lorenzini che in questi giorni è stata a casa di Barù in Toscana“. Nessun commento dai diretti interessati: vuol dire che è tutto vero?