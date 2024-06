Molti attori restano legati in modo indissolubile a un personaggio e questo è il caso di Matteo Branciamore, che per ben 6 stagioni ha interpretato Marco de I Cesaroni. Il figlio primogenito di Claudio Amendola è stato tra i più amati della serie. La sua storia d’amore con Eva, la bravissima Alessandra Mastronardi che interpretava di fatto la sorellastra, ha fatto sognare ed emozionare il pubblico.

Sono passati anni e Matteo Branciamore, oggi 42 anni, si è messo alla prova con altri ruoli e lavori. Tra gli ultimi, dopo la sitcom in tv Love Snack e la commedia al cinema Anche senza di te insieme a Myriam Catania e Nicolas Vaporidis, nel 2024 ha recitato nel film Enea, diretto da Pietro Castellitto.

Matteo Branciamore de I Cesaroni, chi è la famosa fidanzata

Le ultime news però riguardano la vita privata perché solo da poco si è scoperta l’identità della sua fidanzata. Che è famosa, famosissima sui social e in tv. Ed è stata l’attrice e doppiatrice, su Instagram, a uscire allo scoperto per prima pubblicando una foto dalla prima di Inside Out 2.

Da sempre riservatissima, Marta Filippi, comica volto de La casa di Marta, in cui interpreta la donna di Roma Nord mamma di Clarissa, e professoressa di Bar Stella, lo show di Stefano De Martino, ha pubblicato un romantico scatto sul tappeto rosso con l’ex protagonista de I Cesaroni.

Marta Filippi, classe 1993 e che nel nuovo film della Pixar presta la voce a Invidia, si è presentata all’evento con Matteo Branciamore. “Lui è il mio più 1”, ha scritto sotto la foto del bacio mandando subito in tilt i fan, ignari di questa storia fino a questo momento. Anche l’attore ha ricondiviso lo scatto tra le sue Storie Instagram.