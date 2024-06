Quando si parla di Giulia Stabile le lanterne del gossip si accendono. A vuotare il sacco su di lei è un ex concorrente dell’edizione appena conclusa di Amici. Recentemente Giulia aveva fatto molto parlare di sé, per questioni affettive, lavorative e presunti litigi come quello con Veronica Peparini. Il loro era un rapporto quasi simbiotico poi, per una questione piuttosto delicata, si era raffreddato. A raccontare cosa successe dopo Amici era stata proprio Veronica.

A SuperGuida Tv Veronica Peparini si era lasciata andare ad alcuni commenti su Amici, partendo dagli allievi. “Di talenti ne sono passati davvero tanti. Ho sempre avuto un buon fiuto in questo. Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta. In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia”.





Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato? Cosa sta succedendo

Quindi le parole su Giulia Stabile: “Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. È stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”. Parole che non avevano convinto.

Come non convincono quelle di Holden. Che dice di Giulia dice: “Ci siamo conosciuti lì in casetta ad Amici. Essendo una professionista avevamo poco tempo di conoscerci e parlare. Però da quando è finito il programma ci siamo visti comunque e siamo molto amici. Abbiamo stretto in pochissimo tempo e sono molto contento di questa cosa”.

A dimostrazione di questo rapporto stretto Holden, rispondendo alla domanda di una fan mostrato lo screen del suo ultimo contato, indovinate chi? Esatto: proprio Giulia Stabile. Che i due ragazzi di Amici ci stiano nascondendo qualcosa? Staremo a vedere.