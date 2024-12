La puntata del Grande Fratello 2024, prevista per lunedì 30 dicembre, non si limiterà a celebrare l’arrivo dell’ultimo dell’anno, ma riserverà anche momenti intensi e carichi di emozioni per i concorrenti. Al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente la crescente distanza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che dopo la decisione di lui di porre fine alla loro relazione, sembrano ormai separarsi non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Entrambi sono visibilmente provati, piangono e ammettono di sentire la mancanza dell’altro, con Lorenzo che, tuttavia, sembra essere frenato dalle sue paure legate al passato.

D’altro canto, Shaila appare sempre più delusa e fatica a riconoscere il ragazzo di cui si era innamorata. In attesa della nuova puntata, è interessante ricordare che nel corso del Grande Fratello si sono verificati diversi incidenti, tra cui uno raccontato da un ex concorrente del GF Vip 7. Durante una sua ospitata nel programma L’Italia di Domani su Erre TV, l’ex vippone ha rivelato di aver fatto una doccia completamente nudo.

Attilio Romita del GF Vip: “Ho fatto la doccia nudo”

Come riportato da Biccy, Attilio Romita ha spiegato di aver tolto il costume senza rendersi conto di nulla, ma fortunatamente gli autori si sono accorti in tempo dell’incidente e hanno evitato che le immagini venissero trasmesse in diretta. “Vorrei raccontare un inedito, una cosa che nessuno sa e che per fortuna non si è vista. Io ringrazio gli autori che in quel momento mi hanno protetto e mi hanno salvato. Nella casa andavamo tutti a fare la doccia in uno spazio aperto al centro”, riporta Biccy.

“Ovviamente tutti andavamo con il costume, com’è normale che sia in quel contesto. – ha continuato l’ex vippone – Io in un’occasione specifica ero sovrappensiero, in qualche modo ero fuori di testa per la condizione particolare in cui ero, dentro a un reality chiuso da tempo… insomma, sono andato nella mia stanza, ho messo l’accappatoio, però ho tolto il costume da bagno. Poi come se nulla fosse sono andato alle docce, ho appeso l’accappatoio e mi sono messo sotto la doccia completamente… come Adamo. Per fortuna che nessuno ha visto. Quelle immagini non sono state trasmesse, per fortuna gli autori non hanno mostrato nulla”, ha rivelato il giornalista.

“Io sono andato al GF Vip non avendo mai visto una puntata e con dei grossi limiti. Io infatti dimenticavo completamente l’esistenza delle telecamere e dei microfoni. Dicevo delle cose da Bar dello Sport. Le dicevo in diretta e succedevano macelli. Perché a qualsiasi ora del giorno e della notte c’erano moltissime persone collegate. Infatti ho fatto degli errori imperdonabili. Ad esempio ho usato un’espressione sbagliatissima. Ho scoperto che c’era un gruppo che si accordava per fare le nomination e io gli ho accusati di avere atteggiamenti quasi mafiosi. Una roba che non si dice nel modo più assoluto, bisogna essere molto più attenti“, ha concluso.