Finita l’Isola dei Famosi per lei, per Matilde Brandi è stato tempo di ritornare in Italia. E insieme all’ex naufraga c’è pure l’amica Manila Nazzaro, che dopo essersi unita in matrimonio con Stefano Oradei era volata in Honduras per fare una gradita sorpresa. E proprio la neo sposa ha fatto vedere a tutti in che condizioni sta rientrando la showgirl dopo la dura esperienza honduregna.

Infatti, dopo l’Isola dei Famosi Matilde Brandi non è certamente nel pieno delle sue forze. Manila Nazzaro ha deciso di girare un video e di pubblicare quindi le immagini sui social. In particolare, i follower hanno visto tutto in un’Instagram story, che è ovviamente diventata virale. Andiamo a vedere come sta l’ex concorrente del reality show di Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi torna in Italia: Manila Nazzaro fa capire come sta

Certamente una volta archiviata l’avventura all’Isola dei Famosi, Matilde Brandi ha già potuto fare qualcosa che le mancava da tempo. Proprio in compagnia di Manila Nazzaro: “Il mio primo cappuccino dopo 60 giorni. Buonissimo”. Ma l’amica l’ha ripresa col cellulare, mentre stavano salendo le scale dell’aeroporto e qui Matilde ha dimostrato di avere qualche difficoltà di troppo.

Manila si è rivolta così verso Matilde: “Non ci riesci, sei senza forze. Senza muscoli, senza niente. Devi fare un po’ di movimento“. E la Brandi: “Ti ricordo che sono due mesi“. Quindi, ha ammesso di avere tanta stanchezza. Si è notato, nonostante il suo sorriso sulle labbra, un affaticamento di natura fisica e quindi ci vorrà del tempo per ritornare ad essere come prima.

L’ultimo post Instagram sul profilo di Matilde Brandi ha riguardato un’immagine di lei in Honduras, accompagnata da questa didascalia: “Questa non è la fine di un viaggio, è l’inizio di uno nuovo”.