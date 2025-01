“Quei tre…“. Nuove tensioni esplodono al Grande Fratello a poche ore dalla nuova diretta di questa sera condotta da Alfonso Signorini. Stavolta al centro delle polemiche c’è Ilaria Galassi. L’ex ragazza di Non è la Rai si è lasciata andare a una battuta pesante verso altri tre concorrenti del reality show di Canale 5. É successo durante la festa in costume a tema storico organizzata dalla produzione per far passare una serata diversa agli inquilino. Il video adesso è diventato virale sul web e ha scatenato molti utenti contro di lei.

Questo episodio conferma ancor auna volta che all’interno della casa ormai si sono venute a formare due fazioni distinte. E che questa spaccatura molto probabilmente animerà il corso del reality fino alla conclusione, alimentano ulteriori scontri. La festa in costume avrebbe dovuto rappresentare un momento di svago e condivisione, di fatto ha reso ancora più evidente la divisione tra i gruppi.

“Quei tre…”. Grande Fratello, Ilaria si lascia andare su Amanda, Stefania e Luca

Durante un momento del party, Eva Grimaldi si è avvicinata a Ilaria chiedendole se mancasse qualcuno alla festa. La risposta di Ilaria, però, ha lasciato tutti di stucco. “Mancano Luca, Amanda e Stefania. Il trio monnezza”, ha esclamato Ilaria con tono romanesco. Eva Grimaldi, visibilmente imbarazzata, ha reagito con un immediato “No, dai”, manifestando il suo dissenso. Allora Ilaria ha tentato giustificarsi subito dopo: “Sto scherzando, è uno scherzo”. Ma la battuta non è stata accolta con leggerezza né dai presenti né dal pubblico a casa.

Ilaria, poi, non è nuova alle polemiche. Come ricorderanno i fan del reality di Canale 5, era già finita al centro delle critiche per comportamenti considerati inappropriati. Il Grande Fratello, infatti, l’aveva messa in nomination d’ufficio insieme a Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Per tutte e tre l’accusa era quella di aver oltrepassato il limite. Ilaria, in particolare, aveva aggredito Helena mentre quest’ultima era sdraiata a letto, urlandole contro e accompagnando le parole con calci. Nonostante le scuse successive, Alfonso Signorini era stato chiaro: “Il limite è già stato superato”.

Ora, però, il pubblico si chiede perché Ilaria sia ancora in gioco, mentre le altre due concorrenti coinvolte in quegli episodi sono già fuori dalla casa. Jessica ha scelto di ritirarsi spontaneamente, mentre Helena è stata eliminata al televoto. “Perché non è uscita dopo il suo comportamento esagerato?”, si domanda un telespettatore sui social. Le critiche si moltiplicano. “Perché non la mandano in nomination?”, chiede un utente di TikTok. “Sì, scherza… come no!”, aggiunge sarcastico un altro, insinuando che il tono di Ilaria non fosse poi così ironico.

In molti, però, non si limitano a criticare. C’è chi chiede esplicitamente che Alfonso Signorini affronti la questione durante la diretta di questa sera, mostrando le immagini incriminate. “Devono far vedere tutto, così il pubblico potrà giudicare e anche i diretti interessati avranno modo di commentare”, propone un altro spettatore.