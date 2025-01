C’è tanta attesa per la puntata di stasera, 20 gennaio, del Grande Fratello. Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione bomba che riguarda Pamela, per lei è pronta una sorpresa speciale: un ingresso che le toccherà il cuore. Intanto uno tra Javier, Stefania, Pamela, Zeudi, Alfonso, Emanuele, Eva, Bernardo e Maxime dovrà lasciare definitivamente la casa nel corso della serata e rinunciare alla possibilità di accedere alla finalissima. In attesa di quello che sarà, due parole vanno spese su Maxime.

>>“Ha deciso così”. Il gesto più clamoroso di Jessica dopo l’addio al Grande Fratello

Il campione di rugby, infatti, si era dichiarato ad Amanda preoccupato di dovere lasciare la casa. Nello specifico aveva detto: “Lo sai che mi piaci, sono qui anche perché potrei uscire presto e volevo dirti tutto. Tu sii te stessa, non voglio forzarti”.





Grande Fratello, Pamela Petrarolo incontrerà la madre

E ancora: ““Ho anche paura che gli altri vengano a dirti che io ci tengo e che tu per questo mi abbracci. Non voglio che tu sia condizionata. Poi se vorrai fare dei passi indietro io l’accetterò. Però io fuori vorrei davvero conoscerti e so che chiedo tanto, però sono sincero, tu mi piaci davvero. Non voglio metterti pressioni. E so che non sarà facile, abitiamo in città diverse, però davvero vorrei conoscerti anche lontano da qui”.

Per qualcuno che esce, c’è qualcuno che farà visita alla Casa: si tratta della mamma di Pamela: per l’ex volto di Non è la Rai arriverà il momento di riabbracciare la sua mamma a distanza di un bel po’ di mesi dall’inizio di questa avventura nella casa più spiata d’Italia. Un momento che si preannuncia particolarmente toccante.

Pamela è tra le concorrenti a rischio eliminazione ma secondo gli ultimi sondaggi il suo viaggio nel programma non dovrebbe finire stasera, per lei potrebbe aprirsi le porte della finalissima. Non è una delle favorite per la vittoria, ma potrebbe diventarlo…