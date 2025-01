Importanti dichiarazioni di Ilary Blasi sul suo futuro a Mediaset. In questo periodo è concentrata soprattutto sulla serie Netflix Ilary, che uscirà il 9 gennaio sulla piattaforma di streaming. Ma ora in tanti volevano sapere dove potremmo vedere la conduttrice nel prossimo futuro. E lei è stata abbastanza chiara.

Ilary Blasi ha deciso di rilasciare un’intervista a FQ Magazine, dove ha anche parlato del fidanzato Bastian oltre che del suo futuro a Mediaset: “Sicuramente ho dato a lui un casino, un macello. L’ho rovinato con tutti i paparazzi dietro, è una vita che non si aspettava assolutamente. Un mondo così lontano dal suo, un modo così di vivere certo non l’avremmo mai immaginato”.

Ilary Blasi, svelato il suo futuro a Mediaset

E ancora su Bastian ha detto: “L’ho incontrato in un periodo della mia vita un po’ particolare, definiamolo così. Mi ha dato la forza del confronto e del dialogo, ho trovato una persona con cui condividere non il passato, ma semplicemente magari dei momenti vissuti insieme. Pensiamo in due”. Ma vediamo cosa ha detto Ilary Blasi a proposito del suo lavoro a Mediaset.

Ilary per il momento non dovrebbe più condurre programmi a Mediaset: “Dopo Battiti Live, il nuovo documentario Ilary, mi rivedrete di nuovo in tv? Per ora no, mi vedrete in tv ma su Netflix“. Avrebbe preso questa decisione in maniera spontanea probabilmente perché non ha trovato gli stimoli giusti per una nuova trasmissione.

Il pubblico spera che possa cambiare idea in futuro perché la sua mancanza si fa sentire, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e a Battiti Live.