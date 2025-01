Mancano davvero pochi giorni per la serie Ilary, che andrà in onda su Netflix dal 9 gennaio e che si soffermerà sulla vita di Ilary Blasi. La conduttrice televisiva ha deciso di fare chiarezza anche su quanto sarebbe successo con Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, infatti si erano vociferato di liti e anche di una possibile rottura dei rapporti con la sua storica amica.

Proprio Ilary Blasi ha rotto il silenzio e ha spiegato tutto nei minimi dettagli. Non si è concentrata unicamente su Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, dato che nella sua intervista a Repubblica è tornata a parlare dell’addio a Totti: “Sono veramente tranquilla, la vita cambia. Non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance. Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Il rammarico è nei confronti dei miei figli“.

Successivamente Ilary Blasi ha toccato l’argomento televisione, visto che non la vediamo da diverso tempo protagonista nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Lei ha esclamato: “Non sono bulimica di televisione, spesso dico no e non so se sia un bene o un male. Mi devo appassionare al progetto, preferisco stare a casa a guardare la tv più che farla, ho iniziato piccolissima con gli spot, ho girato due o tre film. E mi ero messa in testa che volevo presentare”.

Sul cinema ha ammesso: “Mi incuriorisce, ma sei sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare”. Poi finalmente chiarezza assoluta su Pier Silvio e Silvia Toffanin: “Sta cosa mi fa ridere. Silvia scherza: ‘Quindi ci siamo separate?’. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro“. Quindi, la loro amicizia non sarebbe affatto a rischio e non avrebbe avuto alcun problema particolare.

Dunque, non ci sarebbero state tensioni specifiche e tra Ilary e Silvia l’amicizia sarebbe intatta. Per la gioia dei moltissimi telespettatori che amano entrambe.