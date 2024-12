Sonia Bruganelli è tra i personaggi televisivi più chiacchierati del momento da quando ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle. E del programma di Milly Carlucci ha detto a Francesca Fagnani di essere stata “usata come personaggio polemico per fare hype. A nessuno fregava delle mie esibizioni”. Una frase, questa pronunciata a Belve, che è stata commentata anche in diretta sabato scorso.

Non è ancora andata in onda la sua intervista, attesissima, a Belve. Succederà martedì 3 dicembre, sempre su Rai 2, ma le anticipazioni non riguardano solo la sfera professionale. Sonia Bruganelli ha raccontato con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita privata e fatto anche importanti rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis.

Leggi anche: “Ho chiamato Mariotto”. Alberto Matano, nuove notizie sul caso a Ballando con le stelle





Sonia Bruganelli a Belve: “Ho tradito Paolo Bonolis”

“Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?”, la domanda di Francesca Fagnani. “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…”, è la rivelazione di Sonia Bruganelli, che viene poi “interrogata” anche su Laura Freddi: “Vuoi che so’ cattiva? Laura da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando. Prima era tutta carina, ora invece…”.

“E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi, così stavo tranquilla”, ha continuato Sonia Bruganelli ricordando i tempi del GF Vip. “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi ci mettono una…”.

“È proprio tremenda lei”, le dice ancora la conduttrice con cui poi seguono scambi di grande ilarità, tra “test” di Francesca Fagnani sui mercatini di Roma non superati da Sonia Bruganelli e il ricordo dei libri regalati da Bonolis per conquistarla. E non mancano poi momenti intensi ed emozionanti che riguardano i figli.