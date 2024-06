Da Uomini e Donne al Grande Fratello. E anche all’Isola dei Famosi, per la verità: l’ex tronista che di recente è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, Alessia, ha rivelato di aver fatto i provini. Non stupisce, in questi ultimi anni sono stati numerosi gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi che poi sono entrati nei cast dei reality Mediaset.

L’Isola dei Famosi si è da poco conclusa con la vittoria di Aras Senol e parallelamente si sono già aperti i casting per la prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, che come è noto tornerà su Canale 5 a settembre. E, appunto, l’ex UeD ha sostenuto i provini.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Ho fatto i provini per GF e Isola”

Rispondendo alle domande dei fan, Giulio Raselli ha fatto una rivelazione inaspettata: “Ho fatto i casting per il GF (stavo per entrare). Isola anno scorso ero pronto a partire ma all’ultimo è saltato tutto (non posso dire altro). Comunque sarei meglio del 98% degli ultimi concorrenti del GF e dell’Isola”.

Ovviamente questa frecciatina dell’ex tronista di Uomini e Donne agli ex concorrenti dei reality di Canale 5 non è passata inosservata e ha anche diviso il pubblico. Sarà arrivata anche a chi si occupa dei casting e magari lo ritroveremo nelle prossime edizioni? Chissà.

Per la cronaca Giulio Raselli si è fatto conoscere dal pubblico prima come corteggiatore di Giulia Cavaglià e poi come tronista. Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne preferì Giulia D’Urso a Giovanna Abate, diventata poi a sua volta tronista. Conclusa l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Giulio ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatore.