Momento di svolta al Grande Fratello. Amanda e Helena hanno ricevuto per la prima volta una comunicazione incredibile, che le coinvolge direttamente in prima persona. Quando gli altri le hanno avvisate, si sono precipitate immediatamente in giardino dove hanno fatto la scoperta inaspettata. Ovviamente la prima reazione delle gieffine è stata molto positiva.

Infatti, è stata una grossa sorpresa per entrambe sapere che ci sono delle persone che pensano a loro due. Questa unione nata al Grande Fratello tra Amanda e Helena ha colpito nel segno, visto che c’è chi sta impazzendo di gioia per questa loro amicizia. E adesso c’è stata la prova tangibile di così tanto affetto.

Grande Fratello, sorpresa per Amanda e Helena: è la prima volta che succede

Tenuto conto che il loro rapporto amichevole al Grande Fratello ha raggiunto un livello elevato, è stato deciso di premiare questa vicinanza con un gesto a sorpresa verso Amanda e Helena. Infatti, è giunto al Grande Fratello un messaggio aereo che ha suggellato la loro splendida amicizia. Per le due concorrente festeggiamenti a non finire in giardino.

I fan di Amanda e Helena si sono praticamente alleati in questa circostanza, dando vita al fandom #Lecciners. E il messaggio aereo è stato dedicato ad entrambe: “A H, best part of GF. #Lecciners“, ovvero: “Amanda e Helena, la parte migliore del Grande Fratello”. Tommaso ha reagito così: “Le Leccisers, non ci credo”, mentre Mariavittoria ha subito fatto chiamare la Lecciso. La sorella di Loredana e la Prestes si sono abbracciate e hanno cominciato a saltare, in preda alla felicità.

Aereo Amanda ed Helena ✈️



A💜H BEST PART OF GF #LECCISERS



STIAMO VOLANDO ✈️✈️✈️

Loro felicissime 🔥🔥🔥

Vedo anche del rosicamento 😂#GrandeFratello pic.twitter.com/esxOBg5aVb — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) January 31, 2025

Eppure, come scritto da alcuni utenti del GF, non è mancato nemmeno dell’insoddisfazione da parte di altri concorrenti, apparsi non proprio entusiasti per questo messaggio dal cielo. C’è stato pure un sorriso di Zeudi che non ha convinto tutti, dunque vedremo nelle prossime ore se ci saranno ulteriori commenti.