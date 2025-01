“Alfonso, tu sei…”. Poco fa, all’interno della Casa del Grande Fratello, è arrivato un messaggio speciale per Alfonso D’Apice. Si è trattato di una sorpresa del tutto inaspettata per il 25enne napoletano, ex volto di Temptation Island, che per un attimo è rimasto senza parole. Inizialmente, nessuno degli altri inquilini si era accorto di quanto stava accadendo, fino a quando Maria Teresa Ruta ha richiamato l’attenzione di tutti: “Venite, correte!”. A quel punto, è entrata in scena Chiara Cainelli.

I due si sono abbracciati e baciati davanti a tutti. Proprio ieri sera, durante la puntata del Gf, Alfonso e Chiara avevano ufficializzato la loro relazione, dichiarando il loro amore davanti al pubblico e all’ex di lui, Federica Petagna, presente in studio. “Non me l’aspettavo, ma abbiamo costruito un legame tra anime”, ha raccontato Chiara, aggiungendo: “Ero single da cinque anni e mi ero ormai rassegnata, non cercavo nulla e spesso evitavo ogni coinvolgimento. Anche con Alfonso, all’inizio, ho cercato di prendere le distanze. Ma di lui mi piacciono il suo cuore e la sua intelligenza“.

Messaggio aereo stamani per Alfonso. Dopo giorni di stop dovuti al maltempo, nei cieli di Roma sono finalmente tornati a volare gli aerei con i messaggi dei fan. È l’unico modo per il pubblico di comunicare con i concorrenti all’interno della Casa del Gf. E per Alfonso, quella di oggi è stata una prima volta assoluta. Finora infatti per lui non erano ancora arrivati striscioni. Ma ciò che lo ha emozionato di più è stato il contenuto del messaggio inviato dai suoi sostenitori.

“Tu sei la verità”, recitava lo striscione firmato da La Ciurma, il gruppo di fan di Alfonso, il cui nome sembra un chiaro riferimento ai sostenitori di Javier Martinez, che si fanno chiamare La Flotta. Come detto, è stata Maria Teresa a notare per prima l’aereo e a condividere l’emozione con Alfonso. “Bello, bellissimo!”, ha esclamato con entusiasmo. Il concorrente, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto: “Grazie, grazie a tutti. Vi amo!”. Con un pizzico di timidezza, anche Chiara si è avvicinata, abbracciandolo felice per lui.

Intanto da fuori Federica osserva Alfonso, con il quale è stata insieme per otto anni. un rapporto finito a causa della gelosia di lui. Ora, però, il ragazzo ha promesso di cambiare: “Ho capito gli errori che ho fatto con Fede e ,infatti, le ho chiesto scusa più volte. Sicuramente non li farò più”. E ha promesso di portare preso Chiara a visitare la sua città: “Io amo Napoli prima di tutto e tutti. Io ho sempre detto che la mia fidanzata deve essere napoletana, in questo caso ho trovato lei che è di Trento, ma la farò di diventare di Napoli”.