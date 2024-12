Durante questo Natale 2024 la protagonista assoluta delle dinamiche del Grande Fratello è diventata Zeudi Di Palma. L’ex miss Italia è entrata in gioco poche settimane fa e si è legata in tutti i sensi a Helena Prestes. Anche in puntata si è parlato di questa ‘nuova coppia’ ma nel giro di 24 ore qualcosa è cambiato. Proprio il 25 dicembre Zeudi si è lasciata andare con Alfonso D’Apice, regalando, seppur sotto il cuscino, un bacio appassionatissimo al pubblico.

Pubblico che però non ha potuto fare a meno di chiedersi come avrebbe reagito Helena a quel bacio inaspettato. Curiosità già soddisfatta: poche ore dopo Zeudi ha deciso di raccontare tutto alla modella. Sia del bacio che del motivo per cui si è avvicinata all’ex Temptation Island. La sua reazione? Spiazzata, sulle prime, ma soprattutto spiazzante per i telespettatori.

GF, Helena scopre del bacio di Zeudi e Alfonso: la sua reazione

Helena infatti non si è scomposta più di tanto e ha addirittura consigliato alla sua amica speciale di viversi tutte le emozioni possibili nella casa del Grande Fratello, anche quelle con Alfonso. “Lo sento che è qualcosa di nuovo, dimmi tutto. Ha l’hai baciato qui dentro? No, non ti voglio del male, raccontami senza farti problemi, vai. Ma hai fatto qualcosa di oltre al bacio? No, ah ok. Vai dritta al punto”, le ha detto.

“Eravate a letto, io ho visto qualcosa, passavo di lì – ha continuato – Non sarà stato quel momento esatto, ma ho visto che eravate molto intimi, come siete molto intimi anche a tavola. Ma è bello, è stupendo che hai una persona con cui ti apri, non è una cosa brutta fidati. Ma quindi l’hai baciato proprio profondo?”. Helena le ha poi detto che sono tutti “qui chiusi in una casa, tu provi qualcosa per una persona, anche rabbia, amore, paura… succede tutto qui, tu vivi qui dentro chiusa. Stai vivendo e ci sta”.

Ha praticamente detto che l'ha baciato perché le faceva pena AIUTO#zelena pic.twitter.com/xpUz0DsOMp — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 26, 2024

io mi aspettavo le fiamme, le prese per i capelli, invece ste due pazze stanno così ed helena gli chiede pure i dettagli

io ho bisogno di uno psichiatra #zelena pic.twitter.com/dvQ2WPoZXK — juls☽ (@_____zahir) December 26, 2024

Helena sollevata per il fatto che Zeudi abbia baciato Alfonso e la incoraggia a coltivare questo rapporto



MIA MADRE 🔥🔥🔥🔥🔥#grandefratello pic.twitter.com/o4mPuMMFtE — Cri (@Cristia44732265) December 26, 2024

Helena ha anche consigliato a Zeudi di seguire il suo cuore, “Vivi e lasciati andare. Cerca di vivere le tue emozioni, tu poi conosci bene Alfonso. Possono succedere mille cose”. Insomma, chi sospettava una reazione furiosa dettata dalla gelosia è rimasto sorpreso. Così come è rimasto sorpreso dal motivo per cui la ex Miss Italia avrebbe baciato Alfonso: “Lui ha provato a baciarmi e io mi sono scansata all’inizio. Però è come se mi sono sentita un po’ in dovere nei suoi confronti in quel momento. In dovere di confortarlo, di fargli sentire un affetto, dato che lui è stato otto anni con quella persona. Poi si è staccato”.