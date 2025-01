Situazione molto delicata al Grande Fratello per Helena. Infatti, le ultime indiscrezioni sono clamorose e fanno riferimento ad una richiesta di aiuto fatta dalla concorrente, alla luce di quanto successo nelle scorse ore. Coinvolti nella vicenda anche Zeudi e Javier, finiti nel mirino del pubblico. Ma la produzione del reality show di Canale 5 avrebbe organizzato qualcosa di sorprendente.

E ora c’è grande preoccupazione per le condizioni di Helena, che non starebbe affatto bene al Grande Fratello. Il supporto degli autori sarebbe inevitabile, anche perché il rischio sarebbe di incorrere in problematiche che potrebbero anche indurla in maniera estrema al ritiro dal reality.

Grande Fratello, problemi per Helena: “Richiesto aiuto psicologico”

La pagina di X Agent Beast ha dunque accusato il Grande Fratello di aver fatto la messinscena con Javier e Zeudi, che sono sempre più vicini, e ha anche fatto sapere che Helena non starebbe in buone condizioni psicologiche: “Zeudi e Javier sono una coppia fake. Il loro legame è stato orchestrato per scopi televisivi. Il triangolo con Helena è stato costruito per alzare gli ascolti. Nessun coinvolgimento sentimentale, il loro legame è stato ‘incoraggiato’ dalla produzione per alimentare il triangolo con Helena”.

Poi il racconto di Agent Beast è proseguito così: “Il management di Helena ha richiesto che non fosse ‘screditata’ all’interno del programma. Autori e produzione indicano che Javier ha ricevuto istruzioni di mantenere una posizione ambigua tra le due donne per alimentare il dramma. Zeudi avrebbe inizialmente mostrato resistenze a entrare nel triangolo, ma ha poi accettato il ruolo per ‘necessità di visibilità’. Il confronto Helena VS Zeudi sarà il momento chiave per far emergere la verità. Javier sarà messo alle strette. Ultimissime indiscrezioni, per Helena è stato richiesto un intervento psicologico. Il rischio tutto per l’ennesima pagliacciata fake di questo Grande Fratello”.

Richiesto intervento psicologico per Helena, mentre l’ennesima DINAMICA fake è stata confermata#GrandeFratello pic.twitter.com/GmdDHJokjR — Agent Beast (@Agent__Beast) January 29, 2025

Quindi, Helena starebbe soffrendo molto questa vicinanza tra Javier e Zeudi. Nella puntata in diretta del 30 gennaio Signorini potrebbe fornire maggiori precisazioni su questa vicenda.