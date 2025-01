Momento di grande difficoltà al Grande Fratello con Shaila finita in lacrime improvvisamente. L’ex velina di Striscia la Notizia ha iniziato a soffermarsi su un argomento che tanto le aveva fatto male e subito dopo ha avuto un crollo emotivo non indifferente. Una volta saputo tutto, non è riuscita a trattenere il pianto e il suo volto si è subito bagnato.

Il pubblico del Grande Fratello ha subito cercato di capirne di più e finalmente si è scoperta la ragione delle lacrime inaspettate di Shaila. Le ha provocato sofferenza una situazione che era venuta fuori nelle scorse ore, travolgendo anche un altro concorrente del reality show di Canale 5.

Leggi anche: “Ma quindi lei è fuori”. Grande Fratello, colpo di scena sulla concorrente: deve abbandonare





Grande Fratello, Shaila in lacrime: perché ha avuto un crollo

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, Shaila ha deciso di nominare Iago perché il gieffino aveva fatto la nomination ai danni di Lorenzo. Ma Garcia è stato duro con la coinquilina, infatti le ha fatto notare che ormai lei non ride più, non è divertente e solare come prima e la ritiene pure maggiormente aggressiva. La Gatta ha reagito così: “Sono fatta così, siamo tante sfaccettature di personalità. Non puoi pretendere da me una tipologia di carattere”. E poi Stefania Orlando si è intromessa sul tema.

Stefania ha invitato Shaila a perfezionare il suo carattere, ma la Gatta ha criticato l’atteggiamento di Iago: “Lui alza un muro, che rispetto dai alle persone se mentre stiamo parlando ti alzi e vai in sauna”. Poi il pianto mentre diceva che “non ho mai avuto una voce e sto imparando ad averla qui. Forse sbaglio a usare le parole, ma sono stanca di dover sempre essere qualcuno per gli altri, che mi giudicano se urlo, se sono triste e se non rido più. Basta”.

shaila muove critiche agli altri tutto il giorno e appena uno muove una critica su di lei: piange pic.twitter.com/SRxv9u9x8I — 𝑰𝒍𝒔 (@bbcitasz) January 28, 2025

Stefania le ha chiesto se si sentisse schiacciata dalla situazione, ma Shaila ha precisato: “No, mi sento non compresa“. E chissà se ci sarà un nuovo confronto tra lei e Iago nelle prossime ore o nella prossima puntata del 30 gennaio.