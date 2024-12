In meno di tre mesi il Grande Fratello ha già visto tre ritiri e a quanto si dice ce ne potrebbe presto essere un quarto. Dopo Eleonora Cecere de Le Non è la Rai ed Enzo Paolo Turchi, nell’ultima puntata andata in onda è uscita spontaneamente dalla porta rossa anche Yulia Bruschi. Dopo l’annuncio sui social del reality di un’uscita momentanea, in diretta Alfonso Signorini ha parlato di una decisione presa dalla concorrente in accordo con la produzione dopo la denuncia ricevuta da parte dell’ex fidanzato, Simone Costa.

“Il suo ex Simone era entrato nella Casa per un confronto che ha visto Yulia fare la sua scelta e vivere la sua storia con Giglio – ha spiegato sempre Signorini – Qualche settimana fa è diventato di dominio pubblico una notizia che era rimasta segreta. Simone avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesissima discussione tra loro finita male”. Ha mostrato quindi gli articoli di giornali e aggiunto di non poterne parlare perché c’è una procedura in corso.

GF, altro addio? “La produzione la sta convincendo a restare”

Prima di uscire Yulia si è limitata a dire che quella è la versione del suo ex e appena possibile avrà modo “di dire la mia verità che è ben diversa da quella che potete vedere. Purtroppo non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno“.

Ma arriviamo all’ultima notizia: un’altra concorrente avrebbe minacciato di voler abbandonare la casa: Helena Prestes, la modella che è stata ed è tuttora al centro di numerose dinamiche in questi mesi di reality, soprattutto ‘di cuore’. A rivelarlo è stato l’account X Agent Beast, molto informato su ciò che accade dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Anche Helena ha minacciato di abbandonare la casa

La produzione lavora per convincerla a restare #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) December 10, 2024

“Anche Helena ha minacciato di abbandonare la Casa. La produzione lavora per convincerla a restare”, si legge sull’account X. Non ci sono conferme ufficiali ma già nei giorni scorsi, la modella brasiliana aveva reso noto il suo malessere. “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”. Le reazioni del pubblico allo scoop su Helena sono state ovviamente diverse, ma molti sostengono che senza di lei il GF non ha senso: “Così chiudono”, “No Helena no GF”, si legge tra i tanti commenti.