Dopo la punga storia con Stefano Macchi, che ha voltato pagina prima di lei dopo la fine della loro relazione e da poco è diventato padre di un bambino con la nuova compagna Elisa D’Ospina, Anna Pettinelli ha ritrovato l’amore e oggi si dice una donna felice e risolta. La sua storia d’amore con lo storico ex fidanzato è diventata nota al pubblico durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip, quando uscirono insieme dopo diversi momenti di tensione.

Lo scorso anno l’addio e l’inizio di una nuova vita. “Certe cose non le perdonerò mai, ma non vivo pensandoci. Non perdono l’opportunismo, le bugie… Oggi però sono felice e contenta, della mia vita e del mio lavoro”, aveva commentato Anna Pettinelli durante un’intervista rilasciata a Verissimo. “Le storie passate sono come i dolori del parto, si dimenticano”, aveva poi aggiunto.

Anna Pettinelli a Verissimo, il video messaggio del fidanzato Beppe: chi è

Per festeggiare i suoi 67 anni, Anna Pettinelli è tornata nel salotto di Silvia Toffanin e qui ha ricevuto una bellissima sorpresa, quella del fidanzato Beppe. “Io e Anna ci siamo conosciuti in modo particolare. Siamo andati a prendere un aperitivo insieme, siamo usciti, le ho preso la mano e non ce la siamo più lasciata”, ha raccontato l’uomo lasciando senza parole la coach di Amici e conduttrice radiofonica.

“Le ho detto ‘non mi interessa il tuo cognome’. A me interessa solo chi è Anna. Sono rimasto folgorato dal suo sorriso. Anna è una donna risolta, molto matura, diversa da quella che molte persone immaginano. Quando c’è bisogno di lei, lei c’è sempre”, ha detto ancora nel videomessaggio inviato a Verissimo e mostrato durante l’ospitata di Anna Pettinelli.

“La nostra storia dura da un po’, ci siamo conosciuti nel mese di maggio. Giuseppe è un cuoco di professione e cucina magnificamente, anche se in passato aveva una professione completamente diversa. Innamorarsi in età adulta è un’esperienza completamente diversa: non c’è il colpo di fulmine, mi sono innamorata gradualmente”, ha rivelato la coach di Amici.

“Non me l’aspettavo una cosa così. Sono molto sorpresa, lui è schivo, non si mostra, non viene con me nelle cose che faccio. Fa la sua vita. Sono molto colpita e sorpresa” ha commentato un’emozionata Anna Pettinelli. “Non mi aspettavo che si mettesse così a nudo, perché è un siciliano tutta corazza. Mi dice ti amo tutti i giorni, mi lascia i bigliettini sulla macchina. Lui è molto romantico ma molto riservato. Lui è molto più generoso di ‘ti amo’ di me. Io ho le mie tenerezze ma sono centellinate”, ha concluso.