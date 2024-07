Temptation Island 2024, c’è grande attesa per la seconda puntata dello show che ha preso il via giovedì scorso. Conosceremo meglio anche le altre coppie? Lino accetterà il falò di confronto anticipato chiesto dalla fidanzata Alessia? Ci saranno sviluppi con i tentatori o le tentatrici che abitano i rispettivi villaggi? Le indiscrezioni sui protagonisti fioccano ma solo giovedì ne sapremo di più.

Nel frattempo, riavvolgendo il nastro alla prima puntata della scorsa settimana, molti hanno notato un nome conosciuto quando sono apparsi in sovrimpressione i titoli di coda. Tra gli autori del programma che porta la firma di Maria De Filippi, anche quello di una figlia vip già concorrente di un altro reality targato Mediaset.

La figlia vip a Temptation Island 2024

Quello di Viktorija Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore Sinisa Mihajlovic prematuramente scomparso il 16 dicembre 2022 a causa di una leucemia. Il suo nome è apparso accanto a quelli dei redattori di Temptation Island (Francesca Romana Cassoni, Annamaria Celani, Naima Mastino ed Eugenia Rigotti) e quello della produzione.

Ossia Silvio Casadei, Riccardo Cascioli, Silvia Cocci, Daniele Deriu, Lucrezia Maria Graziano, Valeria Ingarao, Giulia Massa, Simone Mattioli, Marco Morbidelli, Laura Nannelli e Martina Varricchio. Prima di approdare a Temptation ma dietro le quinte, Viktorija Mihajlovic aveva partecipato a L’Isola dei famosi, in coppia con la sorella Virginia.

E così c’è anche la 27enne dietro il grande successo degli ascolti registrato per la prima puntata di questa edizione 2024: è stata seguita da quasi 3.3 milioni di spettatori per il 25% di share. E non sono sfuggiti i festeggiamenti della stessa Viktorija, che su Instagram si è mostrata insieme ai suoi colleghi con cui ha formato un vero e proprio gruppo di ascolto.