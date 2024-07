La nuova stagione di Temptation Island è partita con il botto. A tenere banco, soprattutto, la storia tra Lino e Alessia con lui molto preso dalla tentatrice Maika Randazzo. Per capire cosa succederà bisognerà aspettare la prossima puntata, per la quale Bisciglia spera di ripetere gli ottimi ascolti dell’esordio. La prima puntata è stata seguita da 3.248.000 spettatori, con uno share del 24.9 per cento. Un risultato significativo che conferma il forte interesse del pubblico verso questo format.

>> “Bruciati centinaia di migliaia di euro in un attimo”. La Ferrari esplode all’improvviso e prende fuoco: cosa è successo. Il prezzo choc andato in fumo

Tornando a Alessia e Lino, lui ha detto no al falò di confronto. A dare la notizia era stato Filippo Bisciglia. “Sono andato nel villaggio oggi pomeriggio, mi aveva detto che ci avrebbe pensato. Ma ora ha deciso di rifiutare”. Il motivo era l’interesse che Lino ha subito avuto nei confronti della tentatrice Maika Randazzo. Ma chi è questa ragazza?





Temptation Island, chi è Maika: la tentatrice di Lino

Analizzando i dati delle passate edizioni, emerge che Temptation Island riesce sempre a mantenere un seguito solido e affezionato. Nel 2023, la prima puntata aveva attirato 3.558.000 spettatori con uno share del 26.14 per cento, leggermente superiore a quest’anno. Nel 2021, l’audience era stata di 3.194.000 spettatori e uno share del 20.96 per cento.

Nel corso della prima puntata ha parlato un po’ di sé: “Mi sono lasciato un anno e mezzo fa, è finita per colpa dell’orgoglio. Volevo sposarmi, fare una famiglia con lui”. Sul suo carattere, aveva poi aggiunto: “Sono molto rispettosa. Nessuno è obbligato a stare con nessuno. Sono gelosa, ma non possessiva“. Per il resto sappiamo che ha 30 anni.

“Lavoro tutto il giorno, impegnata nelle attività di famiglia – aveva detto a Witty tv -. La mia passione è andare in palestra e stare con i miei amici. Uno dei miei segni particolari è la determinazione, costanza e sincerità. Mi piace dire le cose come stanno, essere me stessa e dire le cose che penso. Tra 10 anni mi vedo realizzata, con una bella famiglia”.