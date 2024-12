Dentro la casa del Grande Fratello la tensione sale. Tommaso Franchi ha avuto un confronto con Shaila e Lorenzo e non gliele ha mandate a dire. Tutto è successo nella mattina di oggi. Intanto arrivano notizia di ingressi imminenti. Ancora una volta è stata Deianira Marzano a ricevere una segnalazione sulla presunta nuova concorrente del Grande Fratello. Si tratterebbe di Maica che stavolta varcherebbe la porta rossa per restarci, non come semplice ospite momentanea.

E c’è una spiegazione dietro questo operato della regia e sicuramente anche dello stesso Alfonso Signorini. Questa la rivelazione su Maica che tira in ballo pure Mariavittoria e Tommaso: “L’ingresso di cui tu parli porta il nome di Maica Benedicto come concorrente ufficiale al Grande Fratello italiano. Mia cugina che vive a Madrid dice che i social spagnoli e qualche testata giornalistica della Spagna parlano da settimane di questa cosa per mettere zizzania tra Mariavittoria e Tommy”.





Grande Fratello, Tommaso contro Shaila e Lorenzo

E proposito di Tommy. Il concorrente del Grande Fratello, infatti, ha definito “insopportabili” i due coinquilini che stavano chiacchierando con Bernardo Cherubini con un tono di voce un po’ alto. A raccontare i dettagli è il sito ufficiale del Fratello cge scrive come “Dopo il momento di svago, i concorrenti proseguono la giornata portando avanti le loro buone abitudini: riuniti in Zona Beauty, infatti, si dedicano alla beauty routine”.

E lì è accaduto il fattaccio: “Essendo di buonumore, Shaila si propone per fare un’allegra skincare a Bernardo. Divertito, anche Lorenzo si unisce al momento e, per alleggerire le tensioni della giornata precedente, commenta con enfasi la situazione”. Troppa enfasi tanto che nella casa è scoppiato il caos.

Il loro entusiasmo e le loro voci squillanti, però, turbano ben presto Tommaso. Infastidito, infatti, decide subito di rimproverarli e, con tono scontroso, manifestare il suo fastidio: “Io tutto il giorno in questo modo non vi reggo”.A rispondere a tono è stata Shaila che ha cambiato espressione quando l’idraulico ha aggiunto: “Siete insopportabili”. “Ma insopportabili cosa? Io non ti reggo da un giorno e mezzo, fai te”, ha ribattuto la ballerina.