Al Grande Fratello è scoppiata già una lite tra i veterani e i nuovi concorrenti. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, sono entrati in gioco Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. I nuovi inquilini hanno iniziato il loro periodo di adattamento e, almeno per il momento, ma già è scoppia una discussione legata. Stavolta gli animi non si sono accesi per questioni personali, ma la pulizia della casa.

Proprio Stefania Orlando, mentre stava lavando i piatti in cucina, ha scoperto una situazione che non le è affatto piaciuta. Stefania è apparsa scandalizzata e ha deciso di affrontare subito la questione con gli altri inquilini, forte anche del fatto che lei ha già partecipato a una precedente edizione del Grande Fratello. Ma allora i concorrenti erano più disciplinati.

“Guarda che schifo”. Grande Fratello, Stefania Orlando chiama a rapporto dopo la scoperta in cucina

Nel lavandino tazze non lavate e un filtro del tè abbandonato. Il primo a essere “beccato” è stato Tommaso Franchi, che si trovava lì per caso, ma il discorso era chiaramente rivolto a tutti. Stefania ha dichiarato: “Non è che uno chiede cose particolari, eh. Allora, Tommaso, dicevo, cuore della casa: se io mi faccio una tisana, me la bevo, mi piace, l’appoggio e poi la pulisco. Per esempio, vedi questo filtro che sta qua dentro?”. E a questo punto la Orlando ha sollevato la bustina dal tinello, inorridita. E ha aggiunto: “Almeno questo chi lo ha usato lo potrebbe buttare, no? Io non pretendo che tutti lo facciano, ma se già l’80% delle persone lo fa, siamo tutti più felici. Io non sono mica quella che risolve i problemi, però uno ci prova, per carità. Sono arrivata solo adesso, ci mancherebbe”.

Tommaso, visibilmente imbarazzato, ha provato a giustificarsi: “È l’argomento di discussione da tre mesi a questa parte. Assolutamente, ha ragione. Oggi a pranzo si fa una partaccia”. Anche Luca Calvani, altro inquilino della casa, ha invitato Stefania a far sentire la sua voce per sensibilizzare il gruppo sull’importanza della pulizia.

Stefania pronta x la litigata lavaggio di piatti ✈️✈️✈️ #grandefratello pic.twitter.com/ZMua7TP6XJ — peppa🔥❤️ javier stan account (@peppayuppy) December 17, 2024

La questione dello sporco nella casa non è nuova. Stefania, appena entrata, aveva già sottolineato che, rispetto alla sua precedente partecipazione al Grande Fratello, i concorrenti attuali sono molto meno attenti alle pulizie. Il pubblico ora si chiede se le sue osservazioni porteranno a un miglioramento o se il problema continuerà a essere un tema caldo all’interno della casa.